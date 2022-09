Nowy lider rankingu ATP. Wiemy, które miejsce zajął Hubert Hurkacz po kiepskim występie na US Open

Hubert Hurkacz w karierze nigdy nie dotarł dalej niż do drugiej rundy US Open, więc w spotkaniu z Ilją Iwaszką walczył nie tylko o zwycięstwo, lecz również przełamanie niekorzystnej passy. Niestety nie udało mu się to i Polak przegrał 1:3 po ponad trzygodzinnym spotkaniu.

Wrocławianin po przegranym spotkaniu postanowił wytłumaczyć się z tej porażki. – Sądzę, że Iwaszka grał solidniej, a ja nie wykorzystałem okazji w kluczowych momentach. [...] Chciałem podejmować dobre, agresywne decyzje, lecz grałem nieczysto. Czasem tak bywa – powiedział po spotkaniu w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Najnowszy ranking ATP. Hubert Hurkacz utrzymał dziesiąte miejsce

Po zakończeniu wielkoszlemowego US Open organizacja ATP zaktualizowała światowy ranking tenisistów w poniedziałek 12 września. Zgodnie z nim Hubert Hurkacz zachował miejsce w pierwszej dziesiątce mimo porażki w drugiej rundzie WIelkiego Szlema. Polak zgromadził 3,355 punktów, które wystarczyły, by zachować lokatę, którą zajmował przed turniejem.

Nowym liderem światowego rankingu tenisistów został Carlos Alcaraz, który wygrał tegoroczną edycję US Open. 19-letni Hiszpan zgromadził 6,740 punktów, które pozwoliły zachować mu bezpieczną przewagę nad drugim Casperem Ruudem, który był drugim finalistą zakończonego przed kilkoma dniami Wielkiego Szlema. Norweg zgromadził dotychczas 5850 oczek. Na ostatnim miejscu podium uplasował się Rafael Nadal który traci do drugiego miejsca 40 punktów. Na pozostałych miejscach w pierwszej dziesiątce uplasowali się: Daniił Miedwiediew, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Novak Djoković, Cameron Norrie, Andriej Rublow i Hubert Hurkacz.

Hubert Hurkacz jest jedynym Polakiem znajdującym się w pierwszej setce najnowszego rankingu ATP. Z niej wypadł właśnie Kamil Majchrzak, który z 90. miejsca spadł na 115 pozycję. W Trzeciej setce uplasowali się jeszcze Daniel Michalski (255.) i Kacper Żuk (299.).

Ranking ATP na dzień 12 września 2022

Pozycja Imię i nazwisko Liczba punktów 1. Carlos Alcaraz

6740 pkt

2. Casper Ruud

5850 pkt

3. Rafael Nadal

5810 pkt

4. Daniił Miedwiediew

5065 pkt

5. Alexander Zverev

5040 pkt

6. Stefanos Tsitsipas

4810 pkt

7. Novak Djokovic

3570 pkt

8. Cameron Norrie

3550 pkt

9. Andriej Rublow

3390 pkt

10. Hubert Hurkacz

3355 pkt



