Iga Świątek wskazała najtrudniejszy moment sezonu. Kosztowało ją to wiele pod względem mentalnym

Tenisowy sezon 2022 jeszcze nie dobiegł końca, ale już można powiedzieć, że dla Igi Świątek był wyśmienity. Polka zanotowała w nim serię 37 spotkań z rzędu bez porażki, wiosną wygrywała turnieje jeden za drugim. Ogółem w tym roku triumfowała już siedem razy, w tym również w takich rozgrywkach jak Roland Garros czy US Open. W rozmowie z TVP Info została zapytana jednak również o najtrudniejszy moment w sezonie. Pierwsza rakieta rankingu WTA nie miała wątpliwości, gdy przyszło jej taki wskazać.

Najtrudniejszy moment dla Igi Świątek w sezonie 2022

Raszynianka nie ukrywa, że przyszedł on już w chwili, gdy zakończyła się jej wspomniana wcześniej dobra passa. – Podczas okresu gry na mączce wszyscy uważali mnie za faworytkę i myśleli, że wygram wszystkie turnieje. Tu musiałam wykonać dużo mentalnej pracy. W drugiej części sezonu byłam już zmęczona i fizycznie więcej mnie kosztowało granie tych meczów – stwierdziła szczerze.

To było widać między innymi latem, kiedy 21-latka odpadła na wczesnym etapie w kilku turniejach z rzędu. Dlatego też tenisistka nie wahała się co do tego, kiedy w sezonie 2022 było jej najtrudniej. – Dla mnie najtrudniejsza jest gra na trawie, gdzie nie popisałam się na trawie. Uczę się gry na trawie. Na Wimbledonie byłam rozstawiona z numerem jeden, ale nie czułam się „jedynką” ani technicznie, ani taktycznie, czy pod względem poziomu gry – odpowiedziała.

Rzeczywiście na kortach trawiastych raszynianka triumfowała głównie jako juniorka. W tej edycji Wimbledonu rywalizację zakończyła jednak już w trzeciej rundzie. Pokonała ją Alize Cornet.

W 2022 roku Świątek zamierza wziąć udział jeszcze w trzech turniejach – w Ostrawie, San Diego oraz w WTA Finals.

