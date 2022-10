Legendarna tenisistka doceniła grę Igi Świątek. Tak mówiła o szansach rywalek

Iga Świątek po tym, jak Ashleigh Barty zakończyła karierę, objęła prowadzenie w rankingu WTA i od tej pory jest niekwestionowaną liderką zestawienia. Polka w kończącym się sezonie wygrała osiem turniejów, a podczas WTA Finals stanie przed szansą przypieczętowania swojej dominacji. Jak w rozmowie z tennis.com zaznaczyła Martina Navratilova, 21-latka „zdominowała tour w tym roku i zasługuje na to, by być numerem jeden” .

Legenda doceniła Igę Świątek

Navratilova, która ma na swoim koncie aż 18 triumfów w wielkoszlemowych turniejach i jest uznawana za legendę kobiecego tenisa, oceniła też szanse rywalek na odrobienie strat w rankingu do Świątek przed końcem sezonu. – Nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł ją złapać. Właściwie to już jest za późno. Myślę, że dla Igi wygrana będzie okazją do postawienia wykrzyknika w tym niesamowitym dla niej roku. Dla wszystkich innych WTA Finals to szansa na uratowanie sezonu, który nie był tak dobry, jak mógłby być – dodała.

Pochodząca z Czech była tenisistka zna smak zajmowania pierwszej pozycji w światowym rankingu, bo przez 332 tygodnie pełniła rolę liderki zestawienia. Pytana o to, czy Świątek nadal będzie dominowała w elicie, odpowiedziała, że jest za wcześnie na takie spekulacje. – Myślę, że jeszcze wiele może się wydarzyć. Patrząc jednak na ranking, ma ponad dwa razy więcej punktów niż ktokolwiek inny. To ogromna przewaga – zauważyła.

Świątek przebywa obecnie na Florydzie, gdzie przygotowuje się do turnieju WTA Finals, który rozpocznie się 31 października w Forth Worth. Oprócz Polki o zwycięstwo w prestiżowym turnieju powalczą Ons Jabeur, Jessica Pegula, Coco Gauff, Caroline Garcia, Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina oraz Maria Sakkari.

