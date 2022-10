Amerykanie chwalą wschodzącą gwiazdę tenisa. Porównują ją do sióstr Williams

Iga Świątek zdominowała rozgrywki kobiecego tenisa w tym sezonie. Po przejściu na sportową emeryturę przez Ashleigh Barty w marcu 2022 roku schedę po niej przejęła Polka, która nieprzerwanie od 4 kwietnia znajduje się na szczycie rankingu WTA.

Raszynianka zdominowała rozgrywki w tym sezonie, w którym zwyciężyła osiem turniejów, w tym dwa Wielkie Szlemy – Roland Garros we Francji i US Open w Stanach Zjednoczonych. Na dniach rozpoczyna się prestiżowe WTA Finals, w którym 21-latka również jest faworytką do końcowego triumfu.

Coco Gauff jest porównywana do sióstr Williams

Jednak w cieniu Igi Świątek rodzi się kolejna wielka tenisistka. 18-letnia Coco Gauff, która startuje w rozgrywkach WTA od trzech sezonów, ma już na swoim koncie świetne wyniki, w tym dotarcie do finału French Open i ćwierćfinału US Open. Dziennikarze Sport.pl porozmawiali z amerykańskim dziennikarzem Chrisem Oddo z portalu tennisnow.com, który w samych superlatywach wypowiedział się na temat wschodzącej gwiazdy amerykańskiego tenisa.

Przedstawiciel mediów przyznał, że tenisistka jest już porównywana do sióstr Williams, ale również zaznaczył, że nie będzie innej Sereny i Wenus. – Coco też to wie, więc wytycza własną ścieżkę – dodał Chris Oddo. Dziennikarz poinformował również, że Amerykanie kochają Coco Gauff od momentu, gdy się objawiła na Wimbledonie.

WTA Finals. Iga Świątek i Coco Gauff trafiły do jednej grupy

Do tej pory Iga Świątek mierzyła się z Coco Gauff cztery razy i cztery razy wygrała. Obie zawodniczki wystąpią w turnieju WTA Finals, który odbędzie się w dniach 31 października – 7 listopada. Tenisitki zmierzą się ze sobą, bo trafiły do jednej grupy „Tracy Austin”, do której trafiły również Caroline Garcia i Daria Kasatkina. Do drugiej grupy „Nancy Richey” trafiły Ons Jabeur, Jessica Pegula, Maria Sakkari oraz Aryna Sabalenka.

