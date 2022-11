Dramat Huberta Hurkacza w ATP Paryż. Polak rozgromiony przez 19-latka

Hubert Hurkacz udanie rozpoczął rywalizację w Paryżu. W swoim pierwszym spotkaniu zmierzył się z Adrianem Mannarino, którego pokonał 2:0. Co prawda nie bez problemów, lecz w kluczowych momentach jednak był lepszy. W kolejnej rundzie natomiast Polak trafił na Holgera Rune z Danii. 19-latek nie jest aż tak doświadczony, jak nasz reprezentant, ale to on wygrał spotkanie, eliminując Hurkacza z rozgrywek.

Hubert Hurkacz stracił prowadzenie w meczu z Holgerem Rune

Choć to wrocławianin lepiej wszedł spotkanie, wygrywając do zera pierwszy gem, starcie wyrównało się zaraz potem. Młody tenisista sprawiał mu problemy przede wszystkim swoim serwisem, bardzo mocnym i trudnym do odpowiedniego zreturnowania. W efekcie po kilkunastu minutach gry mieliśmy wynik 3:3.

Duńczyk nie pozwalał odskoczyć Hurkaczowi na więcej niż jeden gem. Obaj tenisiści radzili sobie najlepiej wtedy, gdy serwowali. Nie zawsze to jednak tego typu zagrania przesądzały o wynikach poszczególnych części seta. Jedną z nich wrocławianin wygrał na przykład po lobie. Gorzej, że nie poszedł za ciosem, bo wygrywał wówczas 5:4, ale po chwili było już 5:6. Rune miał wtedy dwie piłki setowe. Pierwszą posłał w aut, ale za drugim razem wywalczył punkt i wygrał set 7:5.

Fatalny drugi set Huberta Hurkacza w ATP Paryż

Na starcie drugiej części spotkania Polak radził sobie słabo. Już na jego początku 19-latek wypracował sobie trzy „oczka” przewagi i Hurkacz nie potrafił go dogonić. Podobnie było za chwilę, kiedy to Rune serwował zbyt skutecznie, by stracić punkty. Gdy półwolej Polaka wpadł w siatkę, zrobiło się 2:0 dla Duńczyka, a za chwilę nawet 3:0 po niewymuszonym błędzie Biało-Czerwonego.

Na tym etapie potyczki rywalowi naszego rodaka wychodziło wszystko – nawet forhendy idealnie w sam narożnik boiska, do których nie dawało się dobiec. Piąty gem padł natomiast łupem wrocławianina, który wygrał go ekspresowo do zera za sprawą asa serwisowego. Jak się okazało, to był ostatni zryw 25-latka w całym starciu. Niedługo potem było już 5:1, kiedy Hurkacz posłał return w siatkę. W ostatnim gemie popisał się jeszcze trzema asami serwisowymi, aczkolwiek potem popełnił trzy błędy i trzeba było grać na przewagi, a wtedy skuteczniejszy okazał się Rune, wygrywając drugi set 6:1 i cały mecz 2:0. Tym samym Duńczyk wyeliminował Polaka z ATP Paryż. Wrocławianin nie ma już szans, by dzięki wynikom sportowym zakwalifikować się do ATP Masters.

