Iga Świątek – Aryna Sabalenka w półfinale WTA Finals. O której godzinie mecz i gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Sezon 2022 w wykonaniu Igi Świątek jest co najmniej spektakularny. Pierwsza rakieta rankingu WTA wygrała w nim osiem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe i jest na najlepszej drodze ku temu, by do gabloty wstawić kolejne trofeum. Aby to uczynić, będzie musiała najpierw pokonać Arynę Sabalenkę, która też doskonale radzi sobie w tej edycji WTA Finals.

Iga Świątek kontra Aryna Sabalenka w półfinale WTA Finals

Aby zwyciężyć z Białorusinką, Polka powinna jednak skupić się na sobie i poprawić to, co szwankowało w jej grze w poprzednich starciach. Mowa przede wszystkim o kilku pierwszych gemach, w których to regularnie popełnia błędy techniczne, jakby potrzebowała więcej czasu na rozgrzewkę niż zazwyczaj.

Mimo to jednak raszynianka potrafi rozkręcić się z każdym kolejnym gemem do poziomu nieosiągalnego dla żadnej innej rywalki. Dzięki temu pokonywała kolejno Darię Kasatkinę, Caroline Garcię i Coco Gauff. Sabalenka natomiast pokonała Ons Jabeur, Jessicę Pegulę, lecz poległa z Marią Sakkari.

Jej bilans z samą Igą Świątek nie jest natomiast najlepszy. Jak dotąd tenisistki spotkały się pięć razy, lecz Białorusinka wygrała zaledwie jedno spotkanie – pierwsze, w 2021 roku również podczas WTA Finals. Później pierwsza rakieta rankingu WTA spotykała się z tą rywalką jeszcze w Dosze, Stuttgarcie, Rzymie i w trakcie US Open. Zatriumfowała czterokrotnie, przegrywając tylko jednego seta.

Iga Świątek – Aryna Sabalenka w WTA Finals. O której godzinie mecz? Gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Mecz Igi Świątek z Aryną Sabalenką odbędzie się w nocy z 6 na 7 listopada. Tenisistki powinny wyjść na kort około godziny 2:00 czasu polskiego. Starcie to będzie transmitowane na antenie Canal+ Family oraz w serwisie internetowym canalplus.com.

