Iga Świątek była bezradna. Reprezentacja Polski w trudnej sytuacji na United Cup

Mecz z Jessicą Pegulą od początku nie układał się po myśli Igi Świątek. Pierwsza rakieta świata już w pierwszym gemie została przełamana przy swoim serwisie, nie zdobywając przy tym żadnego punktu.

Co prawda Polka chwilę później odpłaciła tym samym, ale dalsza część pierwszego seta to już był pokaz w wykonaniu Amerykanki. Pegula znów przełamała Igę Świątek, co łącznie uczyniła trzy razy w tym secie, a bezradna Polka była w stanie wygrać tylko jednego gema przy swoim serwisie. Ostateczni pierwsza odsłona tego meczu zakończyła się 2:6 dla rywalki naszej reprezentantki.

Bezsilność Igi Świątek w drugim secie

Drugi set już nie był tak jednostronny, jak poprzedni. W pierwszej partii Iga Świątek obroniła swój serwis, wygrywając 40:30. Kiedy wydawało się, że Polka wróciła na dobre tory Jessica Pegula znów pokazała klasę i przełamała pierwszą rakietę świata w trzecim gemie znów nie pozwalając jej zdobyć, chociażby punktu.

W tej partii Amerykanka nawet nie dała okazji swojej rywalce na przełamanie. Raszynianka próbowała stawiać opór i wygrała piątego gema, ale przy wyniku 2:4 znów została przełamana i ostatecznie pokonana 2:6, a w całym meczu 0:2 (2:6, 2:6).

United Cup. Kolejne spotkania z udziałem Polaków

Drugi na korcie zaprezentował się Kacper Żuk, który podobnie jak Iga Świątek uległ Francesowi Tiafoe 3:6, 3:6. Oznacza to, że reprezentacja Polski przegrywa z USA 0:2 i jest w bardzo trudnej sytuacji przed kolejnymi spotkaniami.

Pozostałe mecze zostaną dograne w sobotę (polskiego czasu) Hubert Hurkacz zawalczy z Taylorem Fritzem o północy, a następnie Magda Linette spróbuje wygrać z Madison Keys, a w mikście Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają z Jessicą Pegulą i Taylorem Fritzem.

Czytaj też:

Młoda gwiazda tenisa zalała się łzami. Tragedia na korcieCzytaj też:

Iga Świątek zawstydziła Huberta Hurkacza. Liczby nie kłamią