Wiemy, z kim zmierzy się Iga Świątek w finale WTA Dubaj. Wcześniej pokazała klasę

Iga Świątek szła jak burza w roku 2022, a na początku 2023 również spisuje się znakomicie. Polka obecnie bierze udział w drugim turnieju na Bliskim Wschodzie. Najpierw obroniła tytuł w Dosze, a teraz jest bardzo blisko dołączenia do kolejki kolejnego trofeum. Aby je zdobyć, musi wygrać w wielkim finale. Wiadomo już, kto 25 lutego stanie naprzeciw niej.

Iga Świątek zagra w finale WTA Dubaj

Jak dotąd raszynianka nie oddała żadnej rywalce ani jednego seta, i to licząc także poprzednie rozgrywki w Katarze. Tam rozprawiła się z Danielle Collins, Weroniką Kudriemietową oraz Jessicą Pegulą. Skorzystała też na wycofaniu się Belindy Bencić. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich natomiast Świątek pokonała Leylah Fernandez, Ludmiłę Samsonową, wygrała walkowerem z Karoliną Pliskovą, a w półfinale rozprawiła się z Coco Gauff.

W efekcie nasza rodaczka zameldowała się w finale WTA Dubaj, który to ma rangę 1000. Wygranie go znacznie poprawi sytuację raszynianki w rankingu, w którym to nadal prowadzi od wielu miesięcy.

WTA Dubaj. Barbora Krejcikova rywalką Igi Świątek

Aby zatriumfować, Polka będzie musiała pokonać nie byle jaką przeciwniczkę. O tytuł powalczy bowiem z Barborą Krejcikovą, która w ostatnim spotkaniu pokonała Jessicę Pegulę. Ich potyczka rozstrzygnęła się w trzech setach. W pierwszym Czeszka całkowicie zdominowała rywalkę i dwukrotnie ją przełamała. Wygrała więc 6:1. Następnie Amerykanka dokonała comebacku i zwyciężyła 7:5. W ostatniej partii jednak znów Krejcikova rozdawała karty – było w niej 6:0.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, finał turnieju w Dubaju rozpocznie się 25 lutego o godzinie 16:00.

