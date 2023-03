Fantastyczne obrony niczego nie dały. Magda Linette za burtą Indian Wells

Magda Linette podchodziła do meczu z Emmą Raducanu po dwóch singlowych porażkach z rzędu. Blamaż w pierwszej rundzie WTA Austin dał jej się we znaki, zatem w Indian Wells chciała pokazać się z jak najlepszej strony. Już pierwszy mecz gwiazdy polskiego tenisa w Indian Wells przyniósł widzom wiele emocji i doskonałych zagrań. Było na co popatrzeć!

Fantastyczne obrony Magdy Linette i jeszcze lepszy powrót Emmy Raducanu

Początek meczu był znakomity w wykonaniu Magdy Linette. Polka nie dała szans przeciwniczce w pierwszym gemie, wygrywając go do zera. Dalej już gra się wyrównała i Brytyjka szybko, choć nie bez problemów, doprowadziła do wyrównania stanu meczu. W trzecim gemie zobaczyliśmy akcję godną kandydatury zagrania turnieju.

twitter

Emma Raducanu zagrała mocną piłkę przy siatce, jednak 31-latka z Poznania znakomicie ją obroniła. Chwilę później doszło do podobnej i równie efektownej akcji. Większość czasu Polka miała grę pod kontrolą i choć przeciwniczka doprowadzała do stanów równowagi, to Magda Linette doskonale z nich wychodziła.

Tablica wyników pokazywała 4:1 dla poznanianki. Początek szóstego gema należał do Emmy Raducanu, a w grze Polki pojawiło się trochę nerwowości. To był punkt zwrotny tego seta. Brytyjka wygrała drugiego i trzeciego gema w tym meczu, w tym raz przełamując naszą reprezentantkę. Emma Raducanu weszła na znacznie wyższe obroty. Z 4:1 zrobiło się już 4:4, a ósmego gema przeciwniczka Polki zakończyła asem serwisowym. Zdecydowanie lepiej 31-latka pokazała się w kolejnym i choć 20-latka podeszła wysoko, to Magda Linette doskonale się wybroniła i wyszła na prowadzenie.

Brytyjka nie dawała za wygraną i nie pozwoliła Polce zamknąć pierwszego seta w następnym gemie, doprowadzając do stanu 5:5. Jednak ani jedna, ani druga tenisistka miały chrapkę na zwycięstwo. Emma Raducanu po raz pierwszy wyszła na prowadzenie, ale Magda Linette szybko wyrównała. W tie-breaku lepsza była Brytyjka, wygrywając 7:3.

Rozpędzona Brytyjka nie dała szans Magdzie Linette

Brytyjka wiedziała, że Polka jest ugodzona, więc postanowiła iść za ciosem. Pierwszego gema drugiego seta rozpoczęła w doskonałym stylu, wygrywając go do 15. Magda Linette odwdzięczyła się przeciwniczce tym samym w drugim i wyrównała stan meczu. Niestety nie przyniosło to dobrej passy Polki i kolejnego gema przegrała do zera, a w następnym dała się przełamać i tak zrobiło się już 3:1 dla 20-latki.

Forma naszej reprezentantki z początku pierwszego seta całkowicie z niej wypłynęła. Jej przeciwniczka czuła się swobodnie i z łatwością prowadziła swoją grę. Magda Linette zdołała zwyciężyć gema przy stanie dzięki złemu returnowi bekhendem przeciwniczki, ale następny już ponownie poszedł nie po jej myśli. Ostatecznie drugi set zakończył się wynikiem 6:2 dla Emmy Raducanu i Polka odpadła z turnieju Indian Wells.

Magda Linette – Emma Raducanu 0:2 (6:7 [3:7], 2:6).

Czytaj też:

„Polski pojedynek” dla Magdy Linette. Oto efekt doskonałej współpracyCzytaj też:

Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrali wspólny turniej. Przetarcie przed Indian Wells