Iga Świątek – Julia Grabher. O której i gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i online

Iga Świątek jest w bardzo dobrej formie, co potwierdziła, wygrywając turniej w Stuttgarcie. Zawody w Madrycie rozpocznie od zmagań w drugiej rundzie, gdyż w pierwszej, podobnie jak Magda Linette i Hubert Hurkacz, otrzymała wolny los. Wczoraj 31-letnia poznanianka z bardzo dobrej strony pokazała się w meczu z Czeszką Marketą Vodorousovą. Wszyscy polscy kibice mają nadzieję, że pozostała dwójka również podoła postawionym im zadaniom.

Iga Świątek ma ochotę na triumf w Madrycie

Iga Świątek powraca do gry w Madrycie po dwóch latach. W ubiegłym roku nie udało jej się zagrać z powodu kontuzji. Warto zaznaczyć, że jest to jedyna impreza rangi WTA na kortach ziemnych, w której grała, jednak nie zdołała jeszcze zwyciężyć. Pierwotnie wiele wskazywało, że pierwszy mecz w ramach 2. rundy imprezy „jedynka” światowego rankingu WTA zagra z Emmą Raducanu, która miała zmierzyć się w 1. rundzie z Wiktorią Tomową. Brytyjka wycofała się z gry, co tłumaczyła problemami zdrowotnymi.

Ostatecznie Bułgarka zagrała z drugą „szczęśliwie przegraną” Julią Grabher, z którą przegrała 1:6, 6:7 (5) i to Austriaczka będzie przeciwniczką Polki. W 2021 roku raszynianka doszła do 3. rundy, gdzie przegrała z będącą wówczas numerem jeden Ashleigh Barty. Teraz 21-latka będzie miała szansę na powiększenie swojej przewagi nad drugą Aryną Sabalenką, nad którą prowadzi o 2084 punktów. Mimo bycia faworytką podopieczna Tomasza Wiktorowskiego dmucha na zimne.

– Madryt jest na swój sposób zdradliwy. Grałam tylko dwa razy na większej wysokości. Mogę być światowym numerem jeden, ale nie mam tak dużego doświadczenia w tenisie, jak można się spodziewać. Więc po prostu zobaczę, co przede mną – powiedziała w wywiadzie dla WTA Insider.

Iga Świątek – Julia Grabher. O której i gdzie oglądać mecz?

Mecz Igi Świątek z Julią Grabher zaplanowano na piątek, 28 kwietnia. Pojedynek ma rozpocząć się nie wcześniej niż o godz. 20:00 na Manolo Santana Stadium. Transmisję z tego meczu będzie można oglądać w TV na antenie Canal+Sport oraz Polsat Sport News, a także online w Canal+Premium i w platformie Polsat Box Go.

