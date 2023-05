Iga Świątek właśnie osiągnęła coś wyjątkowego. Polka dołączyła do światowych legend

Iga Świątek nie obroniła tytułu na jednym ze swoich ulubionych turniejów w karierze, podczas WTA 1000 w Rzymie. Polka przegrała nie tyle z rywalką, co ze zdrowiem i fatalną organizacją. Trudno bowiem pozytywnie oceniać decyzje zarządzających turniejem o konieczności gry przy fatalnych warunkach atmosferycznych i braku dachu, chroniącego przed deszczem. Jaki może to przynieść efekt na kortach ceglanych Świątek przekonała się w trakcie meczu z Jeleną Rybakiną, w którym musiała ostatecznie skreczować.

Ranking WTA: Iga Świątek liderką światowych list 60 tydzień z rzędu

Chociaż Polka przegrała w ćwierćfinale z Kazaszką, nadal może cieszyć się z miana najlepszej singlistki globu. Przypomnijmy, że Świątek objęła prowadzenie po zakończeniu kariery przez Ashleigh Barty. Australijka oddała miano numeru 1 na świecie ówczesnej wiceliderce z Polski. Świątek wykorzystała swoją szansę i od 4 kwietnia 2022 roku nieprzerwanie lideruje w zestawieniu

Dla Polki to 60 tydzień z rzędu w roli liderki rankingu WTA. Jak wyliczono na łamach portalu Tennis.com, lepsze w dziejach tenisa od Świątek były tylko dwie zawodniczki. Nieprzerwanie na czele rankingu, po pierwszym objęciu prowadzenia w karierze, były tylko Steffi Graf oraz Martina Hingis.

Niemka zaliczyła aż 186 tygodni jako najlepsza tenisistka świata. Był to okres od 17 sierpnia 1987 do 10 marca 1991 roku. W przypadku Szwajcarki mowa o czasie od 31 marca 1997 do 11 października 1998. Jak zatem widać, Polka wykręca swój rekord w zupełnie innej tenisowej rzeczywistości, jako pierwsza w XXI wieku. Dodajmy, Świątek dopiero 31 maja skończy 22 lata.

Rusza Roland Garros, co ze zdrowiem polskiej mistrzyni?

Dzisiaj, czyli w poniedziałek 22 maja rozpoczynają się rozgrywki na kortach ceglanych w Paryżu. Wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa to wyjątkowe miejsce dla Świątek. Polka wygrała na paryskiej mączce dwukrotnie, w 2020 i 2022 roku. Dodajmy, 22 maja ruszają kwalifikacje, w których zagrają dwa Polki, Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska.

W turnieju głównym (rusza 28 maja) pewni startu są poza Świątek: Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz oraz debliści Alicja Rosolska i Jan Zieliński.

A czy Świątek wystąpi w Paryżu? Decyzja w sprawie zdrowia Polki (kontuzja uda) ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Wydaje się, że sytuacja nie jest na tyle poważna, jak początkowo zakładano, tuż po porażce z Rybakiną w Rzymie.

