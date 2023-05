Aryna Sabalenka depcze po piętach Idze Świątek. Oto najnowszy ranking WTA

Iga Świątek osiągnęła wyjątkowy wynik, będąc liderką światowego rankingu WTA już 60. tydzień z rzędu. Oznacza to, że dołączyła do grona legend tenisa, które wcześniej dotarły do tego samego miejsca. A sztuka ta udała się tylko dwóm zawodniczkom, Steffi Graf oraz Martinie Hingis. Raszynianka walczy po powrót do pełni zdrowia po kontuzji, którą odniosła w meczu z Jeleną Rybakiną w trakcie ćwierćfinałowego meczu turnieju WTA w Rzymie. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że wystąpi w zawodach Rolanda Garrosa. A powodów ma kilka.

Aryna Sabalenka depcze Idze Świątek po piętach w najnowszym rankingu WTA

W poniedziałek 22 maja opublikowano nowy ranking WTA. Choć pierwsza trójka nie uległa zmianie, to wkrótce może się to zmienić. Bezzmiennie prowadzi Iga Świątek z 8940 punktami na koncie. Na drugim miejscu jest Aryna Sabalenka, która coraz bardziej zbliża się do Polki. Jej dotychczasowy dorobek to 7541 punktów. Podium zamyka Jessica Pegula z 5205 oczkami. Awans na czwarte miejsce zanotowała Jelena Rybakina, która wkrótce może wejść na podium (5090 punktów). Za nią są Caroline Garcia (5025 punktów) i Coco Gauff (4305 punktów).

Obecnie trwają kwalifikacje do wielkoszlemowego turnieju French Open, a zaraz po nich będziemy oglądać na korcie najlepsze tenisistki, które zapewniły sobie miejsca w drabince. Wraz z rozpoczęciem zawodów Iga Świątek straci prowadzenie w „wirtualnym” rankingu WTA, ponieważ zostanie odjętych jej 2000 punktów za zwycięstwo w zeszłorocznej rywalizacji Roland Garros. Jeśli zwycięży ponownie, wówczas odzyska je z powrotem i będzie miała pewność, że utrzyma prowadzenie w światowym rankingu WTA. Potencjalne zwycięstwo Aryny Sabalenki w zawodach wielkoszlemowych będzie oznaczać, iż wyprzedzi raszyniankę.

Najnowszy ranking WTA. Tabela

Miejsce: Imię i nazwisko: Liczba punktów: 1. Iga Świątek 8940 2. Aryna Sabalenka 7541 3. Jessica Pegula 5205 4. Jelena Rybakina 5090 5. Caroline Garcia 5025 6. Coco Gauff 4305 7. Ons Jabeur 3541 8. Maria Sakkari 3391 9. Daria Kasatkina 3275 10. Petra Kvitova 3162 21. Magda Linette 1825 87. Magdalena Fręch 720

