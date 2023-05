Rywalka Igi Świątek oskarżona o doping. „Pogwałcono moje prawa”

Pół roku temu Simona Halep została poddana testom antydopingowym. W jej próbkach wykryty został lek stosowany w walce z anemią, czyli roxadustat. Jego działanie polega na zwiększaniu produkcji czerwonych krwinek, a co za tym idzie, dotlenia organizm. Jest to substancja, która znajduje się na liście środków zakazanych. Zaraz po aferze tenisistka próbowała dowieść prawdy, że nigdy nie zażywała jej świadomie, jednak jej próby na nic się nie zdały.

Simona Halep domaga się sprawiedliwości

Zarzuty wobec Simony Halep się nie kończą. W ostatnim czasie zarzucono jej złamanie przepisu programu antydopingowego. Jak podaje International Tennis Integrity Agency w paszporcie biologicznym tenisistki pojawiły się pewne nieprawidłowości. Rumunka wystosowała powiadomienie w mediach społecznościowych, w którym zarzuciła instytucji powolne działanie i świadome przedłużanie procedury.

„Po raz kolejny jestem zszokowana i rozczarowana nastawieniem ITIA. Choć przedstawicielka instytucji Nicole Sapstead, twierdzi, że jest gotowa zaangażować mnie do wyjaśnienia tej sytuacji, to jednocześnie prosi trybunał, aby opóźnić moje przesłuchanie... już po raz trzeci. ITIA mówi jedno, a robi drugie, mimo że nieustannie proszę o możliwość złożenia wyjaśnień. Kiedy to się skończy? Powtórzę jeszcze raz: mam prawo do obrony. Postępowanie w ten sposób jest pogwałceniem moich praw” – brzmi treść oświadczenia Simony Halep.

Przez długi czas Simona Halep zajmowała fotel liderki światowego rankingu WTA. Zasiadała na nim dwukrotnie, bo od 9 października 2017 do 28 stycznia 2018 oraz od 26 lutego 2018 do 27 stycznia 2019.

