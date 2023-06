Mocny atak rosyjskiej zawodniczki na władze tenisa. „Wszyscy mają cię gdzieś”

Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie obecność Rosjan i Białorusinów na międzynarodowych zawodach jest albo zakazana, albo wywołuje kontrowersje. Władze światowego tenisa od początku nie chciały stosować twardych blokad, jak robili to rządzący innymi federacjami. Zawodnicy mogą startować we wszystkich turniejach, lecz muszą to robić pod neutralną flagą.

Mirra Andriejewa krytykuje ITF

O tym jak silne są wschodnie wpływy, świadczy stanowisko organizatorów Wimbledonu. Zakaz gry dla Rosjan i Białorusinów w ubiegłym roku poskutkował brakiem punktów rankingowych. W tegorocznej odsłonie zawodnicy z obydwu państw będą mogli już wystąpić. Wśród nich należy spodziewać się Mirry Andriejewej, 16-letniej rewelacji, która przebojem wdziera się do światowego tenisa. Rosjanka ma za sobą triumfy nad m.in. Magdą Linette, Beatriz Haddad Maią czy Leylah Fernandez.

Rosjanka dała się również poznać z drugiej strony, gdy podczas Roland Garros w meczu z Coco Gauff uderzyła piłkę w stronę wypełnionych trybun. Choć zawodniczka przepraszała później za zachowanie, to niesmak pozostał. Dodatkowo w ostatnich dniach udzieliła wypowiedzi dla „Ria Novosti”, gdzie skrytykowała turnieje rangi ITF. Pochodząca z Krasnojarska atletka stwierdziła, że organizacja nie przejmuje się losem tenisistów.

„W ITF nikt się o ciebie nie troszczy. Muszę się powstrzymywać, bo to i tak trafi do sieci, ale w turniejach ITF wszyscy mają cię gdzieś. Grasz na jakichś g... kortach, gdzie piłka po prostu się nie odbija. Jeśli zaczniesz narzekać, to wyleją na ciebie wiadro pomyj” – powiedziała Andriejewa.

Poczynania Mirry Andriejewej w Roland Garros

Zajmująca obecnie 143. miejsce w rankingu WTA (pozycja prawdopodobnie ulegnie zmianie) zawodniczka podczas ostatniego Roland Garros dotarła do trzeciej rundy, gdzie przegrała ze wspomnianą wcześniej Gauff.

