Hubert Hurkacz wraca do formy. Triumf mimo problemów

Trwają przygotowania Huberta Hurkacza do Wimbledonu. 26-latek ma za sobą już pierwsze starty na kortach trawiastych. W turnieju ATP 250 w Stuttgarcie Polak dotarł do półfinału, w którym przegrał z niżej notowanym Janem-Lennardem Struffem. Teraz „Hubi” rozpoczął rywalizację w turnieju ATP 500 w Halle. W tych zmaganiach wrocławianin będzie bronił tytułu mistrzowskiego, wywalczonego przed rokiem. Polak pokonał wówczas Daniiła Miedwiediewa w dwusetowym spotkaniu.

ATP Halle: Pierwsze starcie Huberta Hurkacza z Christopherem Eubanksem

Zanim jednak Hubert Hurkacz dojdzie do decydującej fazy tego turnieju, tenisista będzie musiał przebrnąć przez 1/16 finału turnieju ATP Halle. W tej rundzie 26-latek trafił na kwalifikanta Christophera Eubanksa ze Stanów Zjednoczonych. Obaj tenisiści nigdy wcześniej nie stanęli naprzeciwko siebie w rywalizacji na kortach.

Zawodnik z USA zajmuje 77 miejsce w rankingu ATP, z kolei w najnowszym rankingu ATP Polak spadł aż o trzy lokaty i obecnie plasuje się na 17 lokacie. Ewentualne wcześniejsze odpadnięcie wrocławianina może sprawić, że nasz rodak straci kolejne punkty i obecne miejsce w światowym rankingu.

ATP Halle: Problemy Huberta Hurkacza w drugim secie

Spotkanie rozpoczęło się po godz. 19:00 od obrony serwisu przez Eubanksa. Hubert Hurkacz odpowiedział bezbłędnie, bo wygrał swoje podanie do zera. To spotkanie było wyrównane aż do siódmego gema, w którym wrocławianin przełamał 77. rakietę świata, po jego indywidualnych błędach. Jedno przełamanie wystarczyło do wygrania pierwszego seta przez Huberta Hurkacza 6:4.

Druga partia rozpoczęła się niemal identycznie – jako pierwszy serwował Eubanks i obronił swój serwis, choć Hurkacz naciskał na rywala, bo z wyniku 30:0 doprowadził do wyniku 30:30. Ten set był jednak bardziej wyrównany, bo do końca nie wiadomo było, kto wygra, gdyż żaden z tenisistów nie miał nawet break-pointa. Ponadto Amerykanin zdecydowanie poprawił się na zagrywce, gdyż w siódmym i dziewiątym gemie triumfował do zera.

Hubert Hurkacz przegrywa po emocjonującym tie-breaku

Przy wyniku 5:5 ważyły się losy tego seta. Jako pierwszy podawał Eubanks, który znów obronił swój serwis, co dało mu gwarancję gry co najmniej w tie-breaku. Na szczęście Hurkacz odpowiedział tym samym tie-break musiał wyłonić zwycięzcę w tej partii.

Ostatecznie drugi set padł łupem Amerykanina, który wygrał w tie-breaku 11:13. Polak nie wykorzystał czterech piłek meczowych, które miał przy wynikach 6:4, 6:5, 8:7 i 10:9. Za to Eubanks skończył dopiero czwartą piłkę setową (7:6, 9:8 i 11:10), ale również nie był w stanie skończyć tej partii.

ATP Halle: Hubert Hurkacz triumfuje w trzecim secie

Hubert Hurkacz szybko wymazał z pamięci porażkę w trzecim secie. Swoje podanie w pierwszym gemie obronił, a w kolejnym wykorzystał drugiego break-pointa i wyszedł na prowadzenie 2:0. Przy wyniku 3:1 wydawało się, że Amerykanin może wrócić do gry. Prowadził już 30:0, ale na szczęście wrocławianin popisał się serią czterech punktów z rzędu, co pozwoliło podwyższyć Polakowi wynik tego spotkania do 4:1.

Trzeci set zakończył się wynikiem 6:3 i triumfem Huberta Hurkacza i triumfem w całym spotkaniu 2:1 (6:4, 6:7, 6:3). W 1/8 finału ATP 500 Halle Polak zmierzy się z Tallonem Griekspoorem, którego pokonał podczas ostatniego French Open.

Czytaj też:

Trener Igi Świątek wymownie na temat Wimbledonu. „Potrzebujemy czasu”Czytaj też:

Władze Wimbledonu wydały wyrok ws. Rosji i Białorusi. Aryna Sabalenka poznała sytuację