Wymowna reakcja Rosjan na koszmar Aryny Sabalenki. To musiało ją spotkać

Aryna Sabalenka ma jeden cel – zostać „jedynką” światowego rankingu WTA. Jak sama przyznała, ma ochotę zemścić się na Idze Świątek za wszystkie porażki i zdetronizować ją ze szczytu wspomnianego zestawienia. – Tak, Iga to mój cel. W tym sezonie pokonała mnie cztery razy. Byłam naprawdę wkurzona. Dlatego potrzebuję się na niej zemścić. Muszę być fizycznie i mentalnie na nią przygotowana – zaznaczyła agresywnie Aryna Sabalenka w serialu „Break Point”. Okazję do detronizacji raszynianki będzie miała podczas Wimbledonu, jednak nie zapowiada się to dla niej na proste zadanie.

Porażka Aryny Sabalenki wymownie skomentowana przez Rosjan

Mecz 1/8 finału turnieju WTA w Berlinie, w którym zmierzyły się Aryna Sabalenka z Weroniką Kudiermietową cieszył się największym zainteresowanie spośród wszystkich dotychczasowych pojedynków trawiastych bieżącego sezonu. „Dwójka” światowego rankingu WTA sensacyjnie, ale też wymownie przegrała to spotkanie 2:6, 6:7 (2), co stawia ją w bardzo złym świetle przed nadchodzącym Wimbledonem. Rosjanie nie byli jednak zaskoczeni porażką Białorusinki ze swoją reprezentantką. Zdaniem byłej tenisiski Jeleny Wiesninej Sabalenka potrzebuje jeszcze dużo czasu, by przyzwyczaić się do gry na nawierzchni trawiastej.

– Wcale mnie nie dziwi zwycięstwo Kudermietowej nad Sabalenką. Weronika zawsze bardzo dobrze grała na trawie. W zeszłym tygodniu dotarła do finału w Holandii, to dla niej znamienny moment. Aryna tymczasem zagrała tu dopiero swój pierwszy turniej na trawie. Potrzebuje trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do tej nawierzchni. Zwycięstwo nad Sabalenką jest dla Kudermietowej bardzo ważne i konieczne przed Wimbledonem. Jestem pewna, że doda jej pewności siebie i pozytywnie wpłynie na nią w kolejnych meczach – mówiła ekspertka w rozmowie z championat.com.

Weronika Kudiermietowa czarnym koniem Wimbledonu?

Wiele wskazuje na to, że rosyjska tenisistka zostanie jednym z czarnych koni Wimbledonu. Kudiermietową chwalą legendy tenisa, także ci z Rosji. W równie dużych superlatywach o jej pojedynku z Sabalenką wypowiedział się były rosyjski tenisista, ale też ekspert Andriej Olchowski.

– Jeśli mówimy o meczu Kudermietowej z Sabalenką, to trawa jest bardzo odpowiednią nawierzchnią dla Weroniki, która gra bardzo ciasno i świetnie pracuje nogami. Sabalenka próbowała uderzać piłkę, ale ta odbijała się wygodnym, niskim odbiciem, a Weronika dobrze rozłożyła siły i zasłużenie wygrała – stwierdził.

