Ogromny problem Jeleny Rybakiny przed Wimbledonem. Rywalka Igi Świątek przekazała smutne wieści

Tenisiści i tenisistki ze światowych rankingów każdego dnia przygotowują się na kortach trawiastych do zbliżającego się wielkimi krokami Wimbledonu. Najlepsza zawodniczka tenisowa świata, Iga Świątek już dziś, tj. 26 czerwca wróci do gry w Bad Homburgu, gdzie zmierzy się z Tetjaną Maier. Do trzecich w tym roku zawodów Wielkiego Szlema przygotowują się również inne zawodniczki ze szczytu rankingu WTA, jednak na drodze Jeleny Rybakiny pojawił się niespodziewany problem. Kazaszka o wszystkim opowiedziała.

Jelena Rybakina wycofała się z WTA 500 w Eastbourne. Zdradziła powód

Jelena Rybakina jest zawodniczką, która jako jedna z niewielu ma korzystny bilans spotkań z Igą Świątek. Kazaszka zwyciężała naszą reprezentantkę czterokrotnie, kapitulując tylko raz. Co ciekawe, w związku z nie najlepszą dyspozycją raszynianki na kortach trawiastych i porażką Aryny Sabalenki w zawodach WTA 250 w Berlinie już w drugiej rundzie, to 24-latka stawiana jest przez wielu ekspertów i ekspertki do ostatecznego triumfu w nadchodzącym Wimbledonie.

Kazaszka chciała udowodnić swoją dobrą formę podczas turnieju WTA 500 w Eastbourne, gdzie miała zmierzyć się z Chinką Xiyu Wang. Wiemy już, że do ich pojedynku nie dojdzie. Jeszcze w trakcie zakończonego ponad dwa tygodnie temu Rolanda Garrosa Jelena Rybakina musiała oddać walkowerem mecz trzeciej rundy Hiszpance Sarze Sorribes Tormo, ponieważ borykała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Niestety kłopoty dalej nie opuszczają gwiazdy światowego tenisa, przez co musiała zrezygnować z udziału w brytyjskim turnieju WTA, żeby zdążyć, wyleczyć się na Wimbledon. O wszystkim poinformowała na niedawno przeprowadzonej konferencji prasowej.

— Wczoraj i przedwczoraj nie czułam się dobrze. Nie spałam w ostatnią noc. Mam gorączkę. Właściwą decyzją jest wycofanie się, ponieważ ciężko jest grać w takim stanie. Jestem zdenerwowana, że nie mogę wystąpić. To jest życie, są wzloty i upadki — powiedziała Jelena Rybakina.

