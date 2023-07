Awantura pod zdjęciem z m.in. Igą Świątek. Sytuacja w Wimbledonie mocno napięta

Przypomnijmy, że reprezentantki i reprezentant Polski bardzo korzystnie rozpoczęli grę w Wielkim Szlemie w Londynie. Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz w komplecie zameldowali się w II rundzie Wimbledonu. Nie poszczęściło się jedynie Magdalenie Fręch, która musiała mierzyć się jednak z wyjątkowo mocną rywalką, Tunezyjką Ons Jabeur.

Alarm na kortach Wimbledonu. Kibice tenisa są wściekli

W przypadku pojedynku ostatniej z wymienionych łodzianka może mówić o szczęściu w nieszczęściu. Ze względu na klasową przeciwniczkę organizatorzy umieścili pojedynek Fręch z Jabeur na korcie z dachem. Polka mogła dzięki temu rozegrać we wtorek swój pojedynek. W podobnym położeniu była w poniedziałek Iga Świątek, również grająca na arenie, z zapewnionym dachem w razie potrzeby.

W przypadku Magdy Linette i Huberta Hurkacza tyle dobrego, że poniedziałkowe opady nie były na tyle intensywne. Poznanianka i „Hubi” musieli w pewnym momencie zejść z kortów (obiekty bez dachów), ale po kilku godzinach powrócili do gry. Niestety, we wtorek i początek środy, taka sytuacja wydaje się być nie do pomyślenia.

Kibice są coraz bardziej zdenerwowani sytuacją pogodową w Londynie. We wtorkowy wieczór pojawiła się w mediach społecznościowych rozpiska, jakie mecze będą rozgrywane na korcie głównym Wimbledonu. Wśród pojedynków zaplanowano m.in. środowe starcie Świątek. Fani mocno skrytykowali jednak wybór Darii Kasatkiny z Jodie Burrage. Mając w pamięci wiele pojedynków przełożonych, tenisowi kibice widzieliby zupełnie inny zestaw na korcie, skoro już jest jakakolwiek szansa na grę pod dachem.

O której zagrają Iga Świątek i Hubert Hurkacz?

Najnowsze wieści pogodowe odnośnie środy są takie, że mecze nie rozpoczną się przed godziną 14:45 polskiego czasu. Pierwotne założenie było takie, że Świątek za gra przeciwko Sarze Sorribes Tormo nie wcześniej niż o godzinie 16:00. Możliwe, że jest szansa na rozpoczęcie z lekkim poślizgiem (np. 17:00).

W przypadku Hurkacza i meczu z Brytyjczykiem Janem Choinskim zakładany jest start przed godziną 21. Może się jednak okazać, że pojedynek „Hubiego” z konieczności będzie przełożony na czwartek.

