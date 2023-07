Wimbledon. Hubert Hurkacz – Novak Djoković. Transmisja w TV i online

Bez większych problemów Hubert Hurkacz zameldował się w 1/8 finału Wimbledonu. Polak mierzył się dotychczas z Hiszpanem Albertem Ramosem-Vinolasem, Brytyjczykiem Janem Choinskim i Włochem Lorenzo Musettim. Wszystkich trzech tenisistów gładko, po 3:0 – najpierw 6:1, 6:4, 6:4, następnie – 6:4, 6:4, 7:6 oraz – 7:6, 6:4, 6:4.

Teraz na Polaka będzie czekało prawdziwe wyzwanie, czyli mecz z Novakiem Djokoviciem, który w poprzednich rundach eliminował Stana Wawrinkę, Jordana Thompsona oraz Pedro Cachin, wygrywając z nimi po 3:0.

Novak Djoković z szacunkiem o Hubercie Hurkaczu

Na konferencji prasowej druga rakieta świata wypowiedziała się na temat swojego rywala z ogromnym szacunkiem, co opisała dziennikarka Sport.pl. „Potężny serwis, bardzo dobrze kryje kort i gra przy siatce. Ogółem jest bardzo kompletny. Nie widzę zbyt wielu braków w jego grze. Z pewnością będzie największym wyzwaniem, jakie miałem dotychczas w tym turnieju. Nie ma problemu z grą na dużym korcie. Było też oczywiście tradycyjnie o tym, że Hubert jest przemiły” – czytamy.

Z kolei zdaniem Wojciecha Fibaka Hubert Hurkacz może pokonać Djokovicia. – Dla większości to losowanie wydaje się pechowe, ale ja wcale tak nie uważam. Hubert może pokonać Djokovicia – zaskoczył w wywiadzie dla WP SportowychFaktów.

Wimbledon: Hubert Hurkacz – Novak Djoković. O której godz. oglądać to spotkanie?

To będzie szósty w historii mecz Hurkacza z Djokoviciem. Jak na razie nie udało mu się pokonać Serba. Ostatni raz zagrali w marcu tego roku podczas turnieju ATP w Dubaju. Wcześniej wrocławianin mierzył się z Serbem m.in. podczas ATP Madryt 2022 oraz ATP Paryż 2021

Mecz Hubert Hurkacz – Novak Djoković o ćwierćfinał Wimbledonu odbędzie się na niedzielę 9 lipca. To starcie zaplanowano jako trzecie od godziny 14:30. Przez co można zakładać, że obaj zawodnicy wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 18:00. Transmisję na żywo będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu oraz online w internecie w serwisach streamingowych zawierających te kanały, np. Polsat Box Go.

