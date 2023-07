Zacięty mecz Hurkacza z Djokoviciem bez rozstrzygnięcia. Zawodnicy dokończą pojedynek

Hubert Hurkacz dobrze wszedł w tegoroczny turniej Wimbledonu. Polak pewnie pokonał rywali w drodze do IV rundy zmagań na trawiastych kortach w Londynie. Tam trafił na dominatora imprezy, Novaka Djokovicia. Po niecałych dwóch godzinach sędzia musiał zatrzymać pojedynek. Obaj zawodnicy wrócą do rywalizacji w poniedziałkowe popołudnie. Po dwóch setach prowadzi Serb, który wygrał partie 7:6, 7:6.

Hubert Hurkacz postawił twarde warunki Novakowi Djokoviciowi

Początek był bardzo wyrównany, a obaj tenisiści bez większych problemów triumfowali przy swoich podaniach, z czego Djoković dwa pierwsze zagrania wygrał do zera. Dopiero przy wyniku 4:4 serbski tenisista wygrał pierwsze punkty przy serwisie Polaka i był bliski przełamania. Na szczęście Hurkacz utrzymał koncentrację i najpierw doprowadził do wyrównania, a potem obronił podanie. W tym secie żaden z zawodników nie dał rady przełamać rywala, więc zwycięzcę musiał wyłonić tie-break. Przy wyniku 3:3 Djoković popełnił podwójny błąd serwisowy, który dał Hurkaczowi prowadzenie. Niestety „Hubi”, prowadząc 6:3 pomylił się przy trzecim set poincie, więc Serb wciąż miał szansę na odwrócenie losów tej partii. Ostatecznie to zrobił, triumfując 6:8.

Drugi set miał podobny przebieg co pierwszy, ale do wyniku 3:4 dla drugiej rakiety świata. Novak Djoković prowadził 0:40, lecz Hubert Hurkacz samymi serwisami potrafił doprowadzić do wyrównania. Potem doszło do kuriozalnej sytuacji, kiedy rozpaczliwie broniący się polski zawodnik wygrał akcję przy break-poincie, po wpadnięciu w siatkę przez Serba. Błąd odmienił losy tego rozdania i wrocławianin ostatecznie doprowadził do wyrównania 4:4. Tę partię, podobnie jak poprzednią musiał wyłonić tie-break, w którym znów triumfował Serb – 6:8. Z powodu panującej w Londynie ciszy nocnej, supervisor zmuszony był do przerwania spotkania.

Hurbert Hurkacz – Novak Djokovic podczas Wimbledonu. Transmisja TV, online

Obaj panowie mają planowo wyjść na kort w poniedziałek, 10 lipca, nie wcześniej niż o godzinie 16:00 czasu polskiego. Transmisję kontynuacji spotkania o ćwierćfinał Wimbledonu będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport, a także w serwisie Polsat Box Go w Internecie.

