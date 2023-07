Iga Świątek – Elina Switolina w ćwierćfinale Wimbledonu. Gdzie oglądać? Transmisja TV, online

Iga Świątek nie zwalnia tempa w Wimbledonie. Choć ostatnia rywalka sprawiła jej wiele problemów, a nawet posiadała piłki meczowe, to Polka wyszła z opresji, wygrała drugą, a zaraz potem trzecią partię. W ćwierćfinale czeka na nią zawodniczka, która dostała się do turnieju dzięki dzikiej karcie.

Iga Świątek powalczy o półfinał Wimbledonu

Iga Świątek z powodzeniem radzi sobie w tegorocznej edycji Wimbledonu. Polka pokonała już Lin Zhu, Sarę Sorribes Tormo, Petrę Martić oraz Belindę Bencic. Dzięki pokonaniu szwajcarskiej tenisistki pochodząca z Raszyna zawodniczka po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju rozgrywanego w Londynie. W starciu o wyśrubowanie najlepszego wyniku czeka ją przeprawa z zawodniczką plasującą się kilkadziesiąt miejsc niżej w rankingu WTA.

Elina Switolina może pochwalić się lepszym wynikiem w historii startów na Wimbledonie. Cztery lata temu dotarła do półfinału turnieju. W tegorocznej edycji pochodząca z Odessy zawodniczka jest jedną z pozytywnych niespodzianek. Zawodniczka, która dostała się do turnieju dzięki dzikiej karcie, w drodze do ćwierćfinału pokonała kolejno Venus Williams (która również otrzymała zaproszenie jak Switolina), Elise Mertens, Sofię Kenin oraz Wiktorię Azarenkę.

Obie panie mierzyły się ze sobą tylko raz. W 2021 roku doszło do pojedynku podczas turnieju w Rzymie. Triumfowała Świątek, która pokonała byłą trzecią rakietę świata w dwóch setach (6:2, 7:5).

Iga Świątek – Elina Switolina. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, online

Mecz Igi Świątek z Eliną Switoliną rozpocznie się we wtorek, 11 lipca, nie wcześniej niż o godzinie 14:30 czasu polskiego. Transmisję TV z meczu przeprowadzi Polsat Sport. Ponadto istnieje możliwość obejrzenia spotkania w Internecie na platformie Polsat Box Go.

