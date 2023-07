Novak Djoković finalistą Wimbledonu. Wspaniały wyczyn utytułowanego tenisisty

W pierwszym półfinale tegorocznej edycji Wimbledonu zmierzyli się Novak Djoković i Jannik Sinner, dla którego to był pierwszy w karierze półfinał wielkoszlemowego turnieju. Ostatecznie lepszy okazał się bardziej doświadczony zawodnik i pogromca Huberta Hurkacza.

Wimbledon: Przebieg meczu Djoković – Sinner

Od początku tego spotkania to Serb miał inicjatywę. Już w drugim gemie przełamał rywala, choć przy pierwszym podaniu, to Jannik Sinner miał dwa break-pointy. Ostatecznie Włochowi nie udało się odwrócić losów tego spotkania, choć w piątym gemie miał jedną okazję do tego, ale jej nie wykorzystał.

W drugim secie Djoković przełamał przeciwnika przy wyniku 1:1. Mógł też to uczynić w siódmym gemie, na co miał dwie okazje, ale przeciwnik się wybronił i doprowadził do stanu 3:4, lecz losów tego seta ponownie nie odmienił

Już w trzecim gemie trzeciego seta Novak Djoković miał pierwszą okazję do przełamania Włocha. Niestety dla niego nie wykorzystał żadnego z trzech break-pointów. W 10 gemie Jannik Sinner mógł wrócić do gry, bowiem miał dwie piłki setowe przy podaniu Serba, ale żadnej z nich nie skończył. Ostatecznie tenisiści doprowadzili do tie-breaka, w którym zatriumfował drugi zawodnik rankingu ATP.

Kto będzie rywalem Novaka Djokovicia w finale Wimbledonu?

Dotychczas serbski tenisista wygrywał siedmiokrotnie na kortach trawiastych w Wielkiej Brytanii. Miało to miejsce w 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 oraz 2022 roku. W edycji 2023 legendarny zawodnik będzie miał okazję do powtórzenia tego wyniku.

Rywalem Djokovicia w finale Wimbledonu 2023 będzie zwycięzca półfinałowej pary Carlos Alcaraz i Daniił Miedwiediew. Tenisiści wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 17:45 polskiego czasu. Transmisję na żywo z tego meczu będzie oglądać na sportowych kanałach Polsatu i w internecie, np. w Polsat Box Go.

