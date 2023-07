Kluczowa gwiazda wycofała się z BNP Paribas Warsaw Open! Dyrektor turnieju potwierdził

Turniej BNP Paribas Warsaw Open, rangi WTA 250 rozpoczyna się 24 lipca i potrwa równe siedem dni. Zdecydowanie największą gwiazdą zawodów będzie Iga Świątek, która po dotarciu do ćwierćfinału Wimbledonu, rozpocznie przygotowania do US Open. Jedna z zawodniczek wycofała się z rozgrywek.

Gwiazda wycofała się z BNP Paribas Warsaw Open

Zawodniczka, o której mowa, to Marie Bouzkova, rodaczka zwyciężczyni Wimbledonu Markety Vondrousovej oraz finalistki Rolanda Garrosa, Karoliny Muchowej. Do chwili aktualizacji najnowszego rankingu WTA Czeszka była trzecią najwyżej notowaną tenisistką, która zgłosiła się do udziału w BNP Paribas Warsaw Open. 24-latka plasuje się na 29. miejscu, jednak we wtorek zniknęła z listy zawodniczek. Informację o jej wycofaniu potwierdził dyrektor turnieju Mariusz Fyrstenberg w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

– Mogę potwierdzić, że Bouzkova wycofała się z turnieju. To są normalne procedury, do rozpoczęcia zmagań zawodniczki mogą się jeszcze wycofać, ale na razie niewiele zawodniczek podjęło taką decyzję – powiedział były tenisista.

Lista zawodniczek startujących w grze pojedynczej w BNP Paribas Warsaw Open

Łącznie do gry na warszawskich kortach zgłosiło się 25 tenisistek i na razie tylko jedna otrzymała „dziką kartę”. Mowa o Mai Chwalińskiej, do której wkrótce powinny dołączyć kolejne trzy zawodniczki, a także cztery kwalifikantki.

W związku z rezygnacją Marie Bouzkovej, w zawodach wstępnie udział wezmą 24 zawodniczki, choć w dalszym ciągu nie wiadomo, czy do Polski przyjedzie świeżo upieczona triumfatorka Wimbledonu, Marketa Vondrousova. Media sugerują, że Czeszka będzie chciała odpocząć, ale wciąż figuruje w liście zawodniczek polskiego turnieju.

Lista startowa: Imię i nazwisko: Narodowość: Miejsce w rankingu WTA: 1. Iga Świątek Polska 1. 2. Marketa Vondrousova Czechy 10. 3. Karolina Muchova Czechy 18. 4. Lin Zhu Chiny 40. 5. Shuai Zhang Chiny 45. 6. Linda Noskova Czechy 61. 7. Linda Fruhvirtova Czechy 56. 8. Katerina Siniakova Czechy 33. 9. Łesia Curenko Ukraina 46. 10. Tatjana Maria Niemcy 67. 11. Aleksandra Sasnowicz 64. 12. Camila Giorgi Włochy 50. 13. Rebeka Masarova Hiszpania 72. 14. Xinyu Wang Chiny 70. 15. Xiyu Wang Chiny 77. 16. Katie Boulter Wielka Brytania 73. 17. Kristina Kucova Słowacja 486. 18. Clara Tauson Dania 89. 19. Claire Liu Stany Zjednoczone 88. 20. Wiera Zwonariowa 655. 21. Yue Yuan Chiny 119. 22. Lucrezia Sefanini Włochy 107. 23. Yanina Wickmayer Belgia 108. 24. Tereza Martinzova Czechy 106.

