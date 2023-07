Kiedy Iga Świątek zagra ćwierćfinał BNP Paribas Warsaw Open z Lindą Noskovą? Plan gier na sobotę 29 lipca

Pogoda nie rozpieszcza organizatorów BNP Paribas Warsaw Open, którzy z powodu deszczu muszą kombinować z ustalaniem meczów. Mecze tenisowe mają to do siebie, że są zależne od aury, która w Warszawie jest zróżnicowana, bo jak nie świeci słońce i jest bardzo ciepło, to pada rzęsisty deszcz.

BNP Paribas Warsaw Open. Kiedy Iga Świątek gra z Lindą Noskovą?

Pierwotnie mecz Igi Świątek z Lindą Noskovą był zaplanowany na piątek 28 lipca, ale z powodu częstych opadów deszczu, spotkanie zostało przełożone na kolejny dzień, czyli na sobotę 29 lipca. Spekulowano, że Iga Świątek tego dnia może rozegrać dwa mecze, zaległy ćwierćfinał z Czeszką oraz – w przypadku zwycięstwa – półfinałowe starcie, w której może zmierzyć się ze zwyciężczynią starcia Heather Watson – Yanina Wickmayer.

Ostatecznie organizatorzy zdecydowali, że tego dnia zostaną rozegrane ćwierćfinały oraz półfinały. Najpierw pierwsza rakieta świata zmierzy się z Lindą Noskovą. Zawodniczki wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 11:30, czyli tuż po dokończeniu spotkania Lucrezii Stefanini z Laurą Siegemund, który został przerwany przy stanie 1:1 i 30:0 dla Włoszki. To spotkanie zaplanowano na godz. 10:00.

Kiedy półfinały BNP Paribas Warsaw Open?

Zaraz po meczu Igi Świątek zagrają jej potencjalne rywalki, czyli Watson i Wickmayer. Organizatorzy zdecydowali, że tego samego dnia rozegrane zostaną także półfinały. Nie przed godz. 15:00 na kort wyjdzie zwyciężczyni meczu Stefanini – Siegemund i zmierzy się z Tatianą Marią, która od wczoraj czeka na swoją rywalkę.

Z kolei triumfatorka meczu Iga Świątek – Linda Noskova zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Heather Watson – Yanina Wickmayer. Tenisistki wyjdą na kort najwcześniej o godz. 17:30. Sytuacja może się jeszcze zmienić, w zależności od pogody. Transmisję na żywo z tych spotkań będzie można oglądać w TV na kanałach TVP i TVP Sport oraz online w internecie na stronie sport.tvp.pl.

