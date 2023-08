Obrzydliwe słowa Rosjan o Idze Świątek. Porównali ją do... „małej myszki”

Iga Świątek jest na szczycie rankingu WTA od 4 kwietnia 2022 roku. To daje jej aż 71 tygodni panowania z rzędu. Pod tym względem Polka zrównała się z Caroline Woźniacki, która zdecydowała się niedawno powrócić do Touru po trzech latach. Teraz pierwsza rakieta świata walczy w turnieju WTA Montreal o kolejny triumf do swojej kolekcji.

Obrzydliwe słowa Rosjan o Idze Świątek

Nie wszystkim się to podoba, że Polka jest najlepsza i okupuje fotel liderki. Rosjanie w skandaliczny sposób wypowiedzieli się na temat dominatorki i triumfatorki czterech wielkoszlemowych turniejów. Zdaniem dziennikarzy „championat.com” wszystkich denerwuje ta sytuacja.

„Dominacja Igi Świątek w kobiecym tenisie zaczyna irytować wszystkich poza polskimi kibicami. 22-latka, w przeciwieństwie do Aryny Sobolenki i Jeleny Rybakiny, jest jak mała szara myszka biegająca po korcie. Nie ma mowy o jej gabarytach czy niesamowitej sile uderzeń w porównaniu z Białorusinką i Kazaszką” – czytamy.

Ich zdaniem, tylko dwie tenisistki mogą zagrozić Polce

Rosjanie twierdzą, że tylko dwie zawodniczki mogą jej zagrozić, a są nimi Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. „Są silne także Jessica Pegula i Ons Jabeur, ale nie dorównują im pod względem potencjału, wielkości, siły i poziomu umiejętności” – czytamy.

Według osób z wykluczonego z niemal wszystkich rozgrywek kraju Iga Świątek dominuje, bo jest stabilna na korcie, w przeciwieństwie do jej głównych rywalek. „Sabalenka i Rybakina często miewają załamania, problemy psychologiczne i zdrowotne, podczas gdy Iga przypomina na korcie robota”.

„W przeciwieństwie do Djokovicia czy Alcaraza, Polka nie błyszczy jeszcze wszechstronnością i na trawie prezentuje się słabo, ale na korcie twardym i ziemnym trzyma poziom” – zakończono.

Czytaj też:

Ukraińska tenisistka doniosła na Rosjankę. Nie spodziewała się takiej reakcjiCzytaj też:

Wojna nerwów w meczu Igi Świątek z Karoliną Muchovą. Przerwa dobrze jej zrobiła