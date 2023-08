Iga Świątek powiększa przewagę nad Aryną Sabalenką. Zmiany w rankingu WTA

Iga Świątek może być spokojna o formę fizyczną przed nadchodzącym US Open. Polka bardzo miło wspomina poprzednią edycję w Nowym Jorku, gdyż zakończyła ją z pucharem za zwycięstwo. W ostatnich tygodniach liderka rankingu brała udział w zmaganiach w Montrealu i Cincinnati, które miały przygotować ją do walki w Ameryce Północnej.

Iga Świątek ucieka Arynie Sabalence

Polka nie wygrała żadnego z tych dwóch turniejów, lecz już po zmaganiach w Kanadzie mogła być pewna utrzymania pozycji w rankingu WTA przynajmniej do końca US Open. Zmagania w Cinncinati zakończyła na półfinale, przez co zdobyła dodatkowe 225 „oczek”. Obecnie ma ich już łącznie 9955, a najgroźniejsza rywalka Aryna Sabalenka – 8746. Po turnieju powiększyła się przewaga Świątek z 985 na 1209 punktów.

Polka ma zagwarantowany fotel liderki, ale US Open wciąż może zmienić wiele. Świątek jako zwyciężczyni poprzedniej edycji broni aż 2000 punktów. Białorusinka jest w o tyle lepszej sytuacji, że broni tylko 780 pkt. Jeżeli wszystko ułoży się dla niej dobrze, to może zakończyć turniej w Nowym Jorku na pierwszym miejscu z przewagą 11 punktów. Pochodząca z Raszyna tenisistka utrzyma prowadzenie, jeśli zajdzie przynajmniej rundę dalej od Aryny Sabalenki.

Ranking WTA (na 21.08.2023 r.)

W czołówce doszło do paru zmian. Dzięki wygraniu turnieju w Cincinnati awans o jedną pozycję zaliczyła Coco Gauff (obecnie 6.). Pozycje zyskały także Marketa Vondrousova (9.) oraz Karolina Muchova, która z 17. pozycji doszła aż do 10. Czołowa piątka bez zmian. Magda Linette spadła o jedną pozycję i jest 24., a Magdalena Fręch zyskała dwie i jest 75.