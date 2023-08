Skandal z udziałem rosyjskiej tenisistki. Pomimo kontrowersji zagrała w US Open

W zawodowym tenisie już w poprzednim roku podjęto kontrowersyjną decyzję dotyczącą udziału w międzynarodowej rywalizacji tenisistek i tenisistów, zarówno z Rosji jak i Białorusi. W obliczu wojny w Ukrainie, wywołanej przez wojska kierowane przez Władimira Putina, decyzja ze strony władz żeńskiego WTA oraz męskiego ATP o występach „neutralnych” zawodniczek i zawodników wzbudza mieszane odczucia.

Weronika Kudiermietowa w akademii popierającej wojnę?

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja dotycząca tego, jaką postawę w stosunku do jednej z rosyjskich akademii wykazała urodzona w Kazaniu tenisistka. Kudiermietowa jest widoczna na zdjęciu z wybrankiem serca oraz przyjaciółmi.

Zdaniem profilu „Ukrainian Tennis BTU” jest to dowód na przebywanie rosyjskiej tenisistki na terenie akademii, która jawnie wspiera wojenne działania w Ukrainie. Co więcej, zachęcając do dołączania do rosyjskiej armii. To byłoby równoznaczne ze złamaniem tzw. zasady neutralności obowiązującej w WTA oraz ATP. Informacje przekazał także portal Tennisuptodate.com.

twitter

Dodajmy, że Kudiermietowa to aktualnie szesnasta tenisistka świata. Swój występ w wielkoszlemowym US Open zakończyła już jednak w I rundzie. Rosjanka występująca na światowych kortach bez flagi (z wiadomych względów) przegrała z Bernardą Perą 4:6, 5:7. Amerykańska tenisistka chorwackiego pochodzenia sprawiła sporą niespodziankę, eliminując zdecydowanie wyżej notowaną zawodniczkę z Rosji.

Iga Świątek z kapitalnym otwarciem w US Open

Wielkoszlemowe zmagania w Nowym Jorku udanie rozpoczęła liderka rankingu WTA. Iga Świątek w poniedziałek w imponującym stylu pokonała Rebeccę Peterson. Polka oddała rywalce tylko jednego gema, wygrywając 6:0, 6:1.

Do II rundy turnieju singlistek awansowały też nasze dwie pozostałe reprezentantki. Swoje pojedynki pozytywnie rozstrzygnęły Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Jedyny polski singlista w stawce Hubert Hurkacz zagra pierwszy mecz we wtorkowy wieczór. Przeciwnikiem Polaka będzie Szwajcar Marc-Adrea Huesler.

Czytaj też:

Hubert Hurkacz – Marc-Adrea Huesler już dziś. Kiedy mecz, gdzie transmisja TV i online?Czytaj też:

Iga Świątek opowiedziała o traumatycznym wydarzeniu. „Miałam wypadek, mogłam zginąć”