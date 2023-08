Hubert Hurkacz – Marc-Adrea Huesler już dziś. Kiedy mecz, gdzie transmisja TV i online?

Hubert Hurkacz ma za sobą całkiem niezłe tygodnie podczas grania na twardych kortach, zwłaszcza podczas turnieju ATP 1000 w amerykańskim Cincinnati. Wrocławianin nie po raz pierwszy pokazał, że może rywalizować z najlepszymi na świecie, jak równy z równym. US Open to jednak złe wspomnienia dla „Hubiego”, dlatego Polak stanie dzisiaj (tj. 29 sierpnia) przed szansą dobrego rozpoczęcia i odczarowania złych demonów.

„Hubi” musi się przełamać na kortach US Open

Pierwszym przeciwnikiem najlepszego polskiego singlisty będzie Marc-Adrea Huesler. Szwajcar ma 27 lat i pochodzi z Zurychu. Najwyżej w karierze był na 47 miejscu w rankingu ATP, stosunkowo niedawno, bo w lutym 2023 roku. Od tego czasu rywal Hurkacza zaliczył jednak spory regres i do Nowego Jorku Szwajcar przyjechał, jako zawodnik numer 97 na świecie.

Co ciekawe, w przeszłości Hurkacz i Huesler nie mieli okazji do tego, żeby zmierzyć się w jakimkolwiek turnieju. Na kortach Flushing Meadows będzie zatem okazja do otwarcia kompletnie nowego rozdziału tej rywalizacji.

Wrocławianin to obecnie zawodnik numer 17 na światowych listach. W tym sezonie Polak wygrał łącznie osiem meczów w turniejach wielkoszlemowych. W Australian Open dotarł do IV rundy, na kortach Rolanda Garrosa był w III rundzie i ponownie w czwartej na trawiastej nawierzchni Wimbledonu.

W US Open najdalej w karierze „Hubi” był zaledwie w drugiej rundzie rywalizacji.

Hubert Hurkacz – Marc-Adrea Huesler, gdzie i o której oglądać mecz?

Mecz Hubert Hurkacz – Marc-Adrea Huesler planowo miał rozpocząć się we wtorek 29 sierpnia o godzinie 20:30 polskiego czasu. Transmisję z US Open, zarówno turnieju kobiecego, jak i męskiego, można śledzić na kanałach Eurosportu.

Pojedynek Hurkacz – Huesler przewidziano na kanale Eurosport 1. Polak i Szwajcar pojawią się na korcie po spotkaniu Elsy Jacquemot z Łesią Curenko. Starcie polsko-szwajcarskie jest trzecim meczem na korcie numer 10 w Nowym Jorku.

AKTUALIZACJA GODZINY: Po przedłużających się wcześniejszych meczach Polak i Szwajcar nie wyjdą na kort wcześniej niż o 23:00 polskiego czasu.

