Najnowszy ranking ATP. Tak wygląda sytuacja Huberta Hurkacza po finale w Bazylei

Hubert Hurkacz walczy o kwalifikację do turnieju ATP Finals. Polski tenisista po raz pierwszy wziął udział w turnieju rangi 500 w Bazylei, gdzie dotarł do finału. Tam na jego drodze stanął Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, który był lepszy po dwóch tie-breakach i to ostatecznie on zatriumfował. Obecność w finale pozwoliła Hubertowi Hurkaczowi dopisać do swojego rankingu 300 pkt, ale odjęto mu również 90 „oczek” za ubiegłoroczny turniej w Wiedniu, gdzie dotarł do półfinału.

Pozycja Huberta Hurkacza w najnowszym rankingu ATP

Ostatecznie wrocławianin uzbierał w najnowszym zestawieniu 3110 pkt, co daje mu wciąż 11. miejsce w rankingu ATP. Jego rywal z dziesiątej lokaty – Alexander Zverev dopisał do swojego konta 80 „oczek”, dzięki czemu awansował na 9. lokatę, wyprzedzając Taylora Fritza (3500 pkt) o 40 punktów. Hubert Hurkacz traci do Amerykanina 390 pkt, a do Niemca 430.

Turniej ATP Finals odbędzie się w dniach 12-19 listopada. Hubert Hurkacz ma matematyczne szanse, by dostać się na ten turniej. 30 października rozpocznie zmagania w ATP 1000 Paryż. Po tym turnieju odbędą się również rozgrywki w Metz (ATP 500).

Najnowszy ranking ATP. Kosmetyczne zmiany w pierwszej dziesiątce

W pierwszej dziesiątce doszło do niewielu zmian względem poprzedniego zestawienia. Liderem wciąż jest Novak Djoković z 11 045 pkt na koncie, a tuż za nim plasuje się Carlos Alcaraz (8 625 „oczek”). Na najniższym stopniu podium plasuje się Daniił Miedwiediew. Jannik Sinner i Andrey Rublov również utrzymali swoje lokaty. Oprócz awansu Zvereva, na szóste miejsce przesunął się Grek Stefanos Tsitsipas, który zepchnął na siódmą lokatę Holgera Rune. Na ósmej pozycji znalazł się Casper Ruud.

Jeśli chodzi o innych Polaków, to Daniel Michalski spadł ze 261. miejsca na 276. lokatę. Na 288 lokacie uplasował się Maks Kaśnikowski. W czwartej setce znaleźli się Kacper Żuk – 371. miejsce i Filip Peliwo 375. miejsce.

