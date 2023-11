Hubert Hurkacz – Grigor Dimitrow w ćwierćfinale ATP Paryż. O której i gdzie oglądać?

Hubert Hurkacz idzie jak burza w tegorocznym turnieju ATP 1000 w Paryżu. To dobra wiadomość, bo to oznacza, że wciąż ma szansę na awans do ATP Finals. W tym turnieju na pewno zobaczymy Novaka DJokovicia, Carlosa Alcaraza, Daniiła Miedwiediewa, Jannika Sinnera, Andreya Rublowa i Stefanosa Tsitsipasa. Oznacza to, że pozostały jeszcze dwa miejsca, które obecnie zajmują Alexander Zverev (3585 pkt) i Holger Rune (3460 pkt). Wrocławianin plasuje się na dziewiątym miejscu rankingu ATP Race to Turin z 3245 „oczkami” na koncie.

ATP Paryż: Grigor Dimitrow rywalem Huberta Hurkacza w ćwierćfinale

W tegorocznej edycji turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu polski tenisista wyeliminował trzech zawodników – Sebastiana Kordę, Roberto Bautistę-Aguta oraz Francisco Cerundolo. Teraz w ćwierćfinale tych zmagań Hubert Hurkacz zmierzy się z Grigorem Dimitrowem. Bułgar zajmuje 17. miejsce w rankingu ATP, ale to nie znaczy, że będzie łatwym przeciwnikiem dla 11. Polaka. 32-letni tenisista już w tym turnieju odprawił z kwitkiem takich zawodników jak Lorenzo Musetti, Daniił Miedwiediew oraz Aleksander Bublik.

Obaj tenisiści zmierzą się ze sobą po raz trzeci. Wszystkie dotychczasowe spotkania wygrał Dmitrow. Ostatni raz Polak i Bułgar stanęli naprzeciwko siebie podczas tegorocznego turnieju w Rotterdamie. Wcześniej miało to miejsce w 2022 roku w Monte Carlo i w 2021 roku w Indian Wells.

ATP Paryż: Hubert Hurkacz – Grigor Dimitrow. O której i gdzie oglądać transmisję?

Mecz Hubert Hurkacz – Grigor Dimitrow na turnieju ATP 1000 Paryż odbędzie się w piątek 3 listopada. Ten mecz został zaplanowany na korcie centralnym w stolicy Francji. Rywalizacja obu tenisistów rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 14:00.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu (Polsat Sport lub Polsat Sport Extra). Śledzić ten mecz będzie można również online w internecie w serwisach streamingowych zawierających te kanały, np. Polsat Box Go.

