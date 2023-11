Hubert Hurkacz – Novak Djoković w ATP Finals. Gdzie, kiedy oglądać? Transmisja TV, online

Hubert Hurkacz zaciekle walczył o występ w ATP Finals, imprezie z udziałem ośmiu najlepszych tenisistów 2023 roku. Choć był bliski wywalczenia przepustki, to ostatecznie musiał zadowolić się funkcją pierwszego rezerwowego. Kontuzja Stefanosa Tsitsipasa w drugim meczu turnieju sprawiła, że „Hubi” wkracza do akcji. Czeka go starcie z Novakiem Djokoviciem, liderem rankingu.

Hubert Hurkacz chce dobrze zakończyć sezon 2023

Turniej ATP Finals rządzi się swoimi prawami. Rezerwowi zawodnicy mogą zastąpić podstawowych już po rozpoczęciu zmagań. Już przed początkiem zmagań w Turynie mówiło się o problemach zdrowotnych greckiego zawodnika. Ostatecznie wystartował, lecz nie prezentował się dobrze. Po kreczu w starciu z Holgerem Runem przepraszał kibiców za dyspozycję oraz Hurkacza, za to, że wcześniej się nie wycofał.

Reprezentant Polski nie ma już szans na awans do półfinału turnieju. Zaczyna turniej od ostatniego meczu z bilansem 0-0. Inaczej ma się sprawa w przypadku Djokovicia, Rune oraz Jannika Sinnera. Każdy z tej trójki ma szansę awansować do najlepszej czwórki. Postawa Polaka w meczu może wiele zmienić w układzie tabeli. Wygrana nad Serbem przy triumfie Norwega nad Włochem oznacza koniec marzeń o tytule dla lidera rankingu. Z kolei jeśli Sinner zwycięży, to wynik meczu Hurkacza nie będzie miał znaczenia.

Hurkacz zmierzy się z Djokoviciem po raz siódmy w karierze. Bilans jest zdecydowanie na korzyść najlepszego tenisisty świata, który nigdy nie przegrał z urodzonym we Wrocławiu graczem. Ostatni raz obaj panowie mierzyli się podczas Wimbledonu 2023. Wówczas po wyczerpującym pojedynku „Nole” wygrał 7:6, 7:6, 5:7, 6:4.

Hubert Hurkacz – Novak Djoković w ATP Finals. Gdzie oglądać?

Mecz Huberta Hurkacza z Novakiem Djokoviciem rozpocznie się w czwartek, 16 listopada, o godzinie 14:30 czasu polskiego w Turynie. Transmisję TV ze spotkania przeprowadzi Polsat Sport. Ponadto dostępna będzie również transmisja online w serwisie Polsat Box Go.

