Hubert Hurkacz jednak zagra w ATP Finals. Zastąpi kontuzjowanego zawodnika

Stefanos Tsitsipas zmagał się z problemami zdrowotnymi podczas turnieju ATP Finals. Grek nie dokończył treningu, w związku z czym pojawiły się spekulacje, że Hubert Hurkacz będzie mógł go zastąpić.

Hubert Hurkacz zagra w ATP Finals

Teraz, jak informuje Polsat Sport, po kreczu w swoim drugim meczu podczas ATP Finals z powodu kontuzji, Polak dostanie szanse od losu i zastąpi tenisistę podczas tego turnieju.

„Wydaje się, że głupotą było w tym stanie wychodzenie do gry” – powiedział kibicom Tsitsipas.

ATP Finals: Złe wieści dla Huberta Hurkacza. Nie ma szans

Stefanos Tsitsipas w nie dał rady dokończyć spotkania z Holgerem Rune. Grek rozegrał zaledwie trzy gemy, po czym zdecydował się na krecz.

Niestety zła wiadomość dla Huberta Hurkacza jest taka, że rozegra tylko jedno starcie o punkty, co oznacza, że nie ma szans na awans do półfinału tej imprezy. Mimo to wrocławianin będzie miał okazję w czwartek 16 listopada Polak zmierzyć się z Novakiem Djokoviciem – liderem rankingu ATP.

To będzie siódme w historii starcie Huberta Hurkacza z Novakiem Djokoviciem. Jak na razie nie udało mu się pokonać Serba. Po raz ostatni obaj tenisiści zagrali ze sobą w lipcu podczas Wimbledonu. Polak co prawda nie wygrał tego starcia, ale dawał się we znaki doświadczonemu rywalowi. Po tym spotkaniu lider rankingu ATP mówił, że wrocławianin zaliczył świetny występ. – Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ostatnio czułem się tak beznadziejnie przy returnach w związku z jego znakomitymi serwisami, dokładnymi i silnymi – wyznał.

W 2023 roku obaj zawodnicy mierzyli się także w marcu podczas turnieju ATP w Dubaju. Wcześniej Polak i Serb stawali naprzeciwko siebie m.in. podczas ATP Madryt 2022 oraz ATP Paryż 2021.

