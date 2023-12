Iga Świątek uderzyła w WTA. „Bez nas, by tego nie było”

Iga Świątek spędza 82. tydzień na szczycie rankingu WTA. Polska tenisistka wkrótce rozpocznie zmagania w Światowej Lidze Tenisa, gdzie zagra w jednej drużynie z Hubertem Hurkaczem, Casperem Ruudem i Caroline Garcią. Polka udzieliła wywiadu, w którym bezpośrednio wypowiedziała się na temat WTA.

Iga Świątek stanęła w obronie tenisistek

Wraz z byciem liderką, podąża odpowiedzialność. Iga Świątek doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego wielokrotnie zabiera głos na bieżące tematy, jakie zachodzą w świecie tenisa. Grupa PZU udostępniła rozmowę ze światową „jedynką”, w której można usłyszeć z jej ust, że kiedy została liderką rankingu WTA, mogła dostrzec, jak traktowane są tenisistki ze szczytu zestawienia od tych, które są niżej. Jak twierdzi, na korcie nie ma znaczenia pochodzenie zawodniczek oraz to, ile osiągnęły, tylko to, jak dana osoba gra.

– Poza kortem widać różnicę. Ja kilka razy poruszyłam niektóre rzeczy w mediach i czasami skrytykowałam WTA, więc zdaję sobie sprawę, że może to być dla nich niewygodne, ale staram się być taką liderką, która stoi za zawodniczkami i głównym moim priorytetem jest, aby im było dobrze, bo bez nas całe WTA by nie istniało – powiedziała najlepsza tenisistka na świecie.

„Mam inne opinie niż WTA”

Zarówno Iga Świątek, jak i pozostałe zawodniczki wielokrotnie wyrażały sprzeciwy wobec działań podejmowanych przez WTA. W ostatnich miesiącach najgorętszym tematem był napięty kalendarz, przez który Polka nie mogła wystąpić w Billie Jean King Cup. Mimo tego, zawsze brnie do swego, choć liczy się ze zdaniem innych.

– Czasami w tym świecie biznesu i pieniędzy takim korporacjom łatwo jest zapomnieć, że to my powinnyśmy być trzonem tego wszystkiego. Staram się to więc przypomnieć, co czasami może nie być wygodne, kiedy poruszam jakieś kwestie i mam inne opinie niż WTA – dodała raszynianka.

