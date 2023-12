Iga Świątek i Hubert Hurkacz wracają do gry! Rusza World Tennis League 2023

Choć sezon ATP oraz WTA zakończył się na dobre, zarówno tenisistki, jak i tenisiści w pocie czoła przygotowują się do wyzwań w 2024 roku. Wyjątkami nie są Iga Świątek i Hubert Hurkacz. W dniach 21-24 grudnia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbędą się rozgrywki World Tennis League. Turniej jest rozgrywany w Etihad Arena w Abu Zabi.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz ruszają do gry

Na czym polegają te rozgrywki? W grze zobaczymy łącznie szesnaścioro postaci, które podzielono na cztery zespoły. Ich nazwy to: Hawks, Falcons, Eagles oraz Kites. W pierwszej z wymienionych zagrają Świątek i Hurkacz. Do tego biało-czerwony duet będzie miał po swojej stronie w teamie Francuzkę Caroline Garcię oraz Norwega Caspera Ruuda, a ich szkoleniowcem będzie Simon Aspelin.

W drużynie Kites zagrają: Aryna Sabalenka, Stefanos Tsitsipas, Paula Badosa i Grigor Dimitrow. Trenerem będzie Robert Lindstedt. Zespół Eagles wystąpi w składzie: Daniił Miedwiediew, Andriej Rublow, Mirra Andriejewa i Sofia Kenin. Trenerem jest John-Laffnie De Jager. Ostatnia z drużyn to Falcons. Jej skład to Jelena Rybakina, Leylah Fernandez oraz amerykański duet Frances Tiafoe i Taylor Fritz. Chris Groh to ich trener.

Rywalizacja będzie się toczyć w grach pojedynczych, podwójnych i mieszanych. Każde spotkanie będzie punktowane, najlepsi awansują do finału. Na początek Hawks z Hurkaczem i Świątek zagrają przeciwko Falcons. Co ciekawe, nie jest wykluczone, że przy okazji meczów zespołu z polskim duetem będzie okazja do zobaczenia go w mikście. Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła.

Kiedy i gdzie oglądać World Tennis League 2023?

Pojedynki w World Tennis League będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport oraz na platformie internetowej Canal+ Online. Pierwszy mecz drużyny Hawks ze Świątek i Hurkaczem w składzie już w czwartek 21 grudnia. Początek spotkania o godzinie 12:00 polskiego czasu.

W piątek (tj. 22 grudnia) starcie Eagles vs Hawks od godziny 15:00. A w sobotę mecz Kites vs Hawks, początek również o 15:00. Finał zaplanowano na niedzielę (tj. 24.12). Początek finałowej batalii także o 15:00.

