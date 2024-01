Kręta droga Igi Świątek w Australian Open. Trudna drabinka Polki

Kibice tenisa z pewnością zacierają ręce na pierwszy turniej Wielkiego Szlema w sezonie. Australian Open to styczniowa rywalizacja, która bez wątpienia będzie idealnym otwarciem poważnego grania, zarówno wśród pań (WTA), jak i panów (ATP). Jedną z faworytek do triumfu w Melbourne będzie z pewnością liderka światowej listy Iga Świątek. Polka w Australii najdalej dotarła do półfinału, w ubiegłorocznej edycji.

Z kim Iga Świątek zagra w Australian Open 2024?

Choć polska tenisistka jest na czele rankingu WTA, to wcale nie oznacza, że na Świątek czeka „spacerek” w drabince turniejowej. Na podstawie światowego rankingu, jeszcze przed oficjalnym losowaniem (czwartek, 11 stycznia, około g. 3:00 polskiego czasu), można przewidzieć, z kim zagra polska tenisistka.

Taką „roboczą drabinkę” można znaleźć na jednym z najbardziej znanych w mediach społecznościowych w kraju miejscu tenisowym, tj. „Z kortu”. Świątek niestety nie będzie miała najprawdopodobniej prostej drogi do sukcesu. Wydaje się, że spore wyzwania na Polkę będzie czekać już w IV rundzie wielkoszlemowej rywalizacji w Australii.

Świątek może trafić wówczas na takie rywalki jak m.in. Daria Kasatkina, Caroline Garcia, Elina Switolina czy… Magda Linette. W połówce potencjalnej drabinki Świątek znajdą się również Jessica Pegula, Ons Jabeur czy Market Vondrousova. To już jednak potencjalne przeciwniczki w ćwierćfinale. Półfinał? Będąca w świetnej formie Jelena Rybakina bądź Coco Gauff, piekielnie zdolna tenisistka ze Stanów Zjednoczonych.

Jedno, co jest pewne, to mecz z Aryną Sabalenką. Z wiceliderką światowych list, która na dwa miesiące zluzowała na czele stawki Polkę, Świątek spotka się dopiero w finale.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze wygrała w siedemnastu turniejach. Świątek triumfowała w czterech zmaganiach w Wielkim Szlemie, trzykrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022), Dosze (2022), Indian Wells (2022), Miami (2022) i Pekinie (2023). Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i Doha (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

