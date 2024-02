Iga Świątek z akcentem walentynkowym od WTA. Zobacz, jak wygląda polska mistrzyni

Walentynki są świętem, które na przestrzeni dekad urosło do rangi stałego punktu wśród zakochanych również w Polsce. Jest to rzecz jasna dzień, w którym nie ma obowiązku do obdarowywania swoich bliskich sercu, ale z pewnością w przestrzeni publicznej nie brakuje akcentów, wprost kojarzonych z uczuciami.

WTA z walentynkową niespodzianką na 14 lutego

Nie było inaczej w przypadku oficjalnego konta WTA na platformie X (dawnym Twitterze). Federacja zajmująca się rywalizacją najlepszych tenisistek na świecie postawiła na zabawne przeróbki graficzne, z akcentami „serduszkowymi”. Jako numer 1, jak przystało na liderkę rankingu WTA, zaprezentowała się Iga Świątek.

W przypadku Polki, jak to zazwyczaj bywa, nie zabrakło uśmiechu i dużej dawki pozytywnej energii ze strony 22-latki.

Co ciekawe, spoglądając na kolejność, jako numer 2 nie pojawiła się Aryna Sabalenka. Urodzona w Mińsku tenisistka została przedstawiona, a dokładniej jej charakterystyczny tatuaż, w dalszej kolejności. WTA umieściło również legendę Serenę Williams, Coco Gauff (ona znalazła się tuż za Świątek), Ons Jabeur, czy ponownie wracającą do gry, po przerwie spowodowanej kontuzją, Venus Williams.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze wygrała w siedemnastu turniejach. Świątek triumfowała w czterech zmaganiach w Wielkim Szlemie, trzykrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022), Dosze (2022), Indian Wells (2022), Miami (2022) i Pekinie (2023). Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i Doha (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

