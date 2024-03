Fatalne wieści dla kibiców. Chcą, by Iga Świątek grała mniej

Iga Świątek wraca na kort i powalczy o tytuł w Indian Wells. Do tej pory raszynianka rozegrała 15 spotkań, co jest dużą liczbą, jak na początek sezonu. Jednak pierwsza rakieta świata jest namawiana, by ograniczyła liczbę występów.

Wielkimi krokami zbliża się Indian Wells, w którym zobaczymy aż pięciu reprezentantów Polski. Wśród nich nie zabraknie Igi Świątek i Huberta Hurkacza. W tym sezonie pierwsza rakieta świata rozegrała już piętnaście meczów. Dla porównania, w ubiegłym sezonie rozegrała ich aż 79, najwięcej w całym Tourze. Iga Świątek ograniczy liczbę występów? W związku z igrzyskami olimpijskimi, które odbędą się w Paryżu, kalendarz WTA jest bardzo napięty i warto być może, by Iga Świątek rozważyła odpowiedni dobór meczów, by przygotować się na najważniejszą imprezę czterolecia. Tak zrobiła m.in. Aryna Sabalenka, która po wygranej w Australian Open odpuściła turniej w Dausze, by móc się odpowiednio zregenerować. Na konferencji prasowej przed startem Indian Wells pierwsza rakieta świata została właśnie o to zapytana. – W moim zespole są osoby, które mówią mi, że być może w przyszłości mądrzej będzie odpuszczać niektóre turnieje, koncentrując się na tych ważniejszych i planować starty tak, żeby nie przesadzać z pogonią za punktami, ale robić wszystko krok po kroku, jak niektóre topowe doświadczone tenisistki – powiedziała, cytowana przez „Super Express”. – Rozważam to, ale wciąż jestem na etapie, w którym chcę grać wszystko, a przynajmniej tam, gdzie czułam się dotąd dobrze – dodała. Jasne stanowisko Igi Świątek Iga Świątek pociągnęła ten temat dalej i przyznała, że sztab namawia ją, by ograniczyć liczbę występów, ale – jej daniem – wciąż jest w stanie grać dużo i radzić sobie z przygotowaniami i regeneracją. – Kiedy z doświadczeniem będę stawać się mądrzejsza i bardziej doświadczona, będę w stanie podejmować takie decyzje. Obecnie, kiedy sobie pomyślę o wszystkich turniejach, które lubię, szczególnie na mączce, nie czułabym się dobrze, rezygnując z nich – dodała. Czytaj też:

