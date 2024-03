Zaskakujący scenariusz starcia Igi Świątek w Miami. Nie tak to miało wyglądać

Warto przypomnieć, że polska mistrzyni do zmagań w Miami przystępuje w bardzo dobrym nastroju. Iga Świątek niedawno triumfowała w zmaganiach w Indian Wells. Liderka światowego rankingu WTA ma duże szanse, żeby triumfować drugi raz w karierze w tzw. Sunshine Double. Żeby tak się stało, Polka po wygranej w Indian Wells, musiałaby też sięgnąć po sukces w Miami.

Iga Świątek – Camila Giorgi. Mecz w Miami oficjalne przełożony

Żeby tak się jednak stało, Świątek musi pojawić się na korcie. Pierwotnie zaplanowany na piątek (tj. 22 marca) pojedynek polskiej mistrzyni, w II rundzie turnieju, został jednak najpierw odwołany, a następnie przełożony na sobotę. Niekorzystna prognoza pogody dotycząca Miami faktycznie się sprawdziła. Obficie padający deszcz nie pozwolił na rozegranie ani jednego punktu i to nie tylko w spotkaniu Świątek.

Polka w II rundzie zmierzy się z Camilą Giorgi. Włoszka ma 32 lata i spore doświadczenie zebrane na kortach całego świata. Giorgi sprawiła w Miami polskim kibicom już jedną, niemiłą niespodziankę. Włoszka wyeliminowała bowiem Magdalenę Fręch, wygrywając z łodzianką w dwóch setach (6:4, 6:2). Nie doszło zatem do polskiego starcia pomiędzy Fręch a Świątek. Teraz zapewne Giorgi ma apetyt na ogranie kolejne reprezentantki Polski. Świątek to jednak zupełnie inna półka i poziom do przeskoczenia niż Fręch.

Kiedy Iga Świątek zagra swój mecz w WTA 1000 w Miami?

Organizatorzy turnieju na Florydzie z niepokojem spoglądają na kolejne prognozy pogody. W sobotę nad Miami wcale nie ma być dużo lepiej pod względem opadów, które storpedowały harmonogram rywalizacji pań oraz panów.

Pojedynek Iga Świątek – Camila Giorgi został przełożony na sobotnią sesję. Spoglądając na polskie zegarki, Polka i Włoszka mają wyjść na kort po godzinie 20:00. To będzie czwarty mecz na korcie głównym, po starciu Naomi Osaki z Eliną Switoliną. Mecz Japonki z Ukrainką zacznie się w granicach godziny 19:00. Spoglądając na potencjał obu pań, to może być długie i całkiem ciekawe widowisko.

Mecze zaliczane do touru WTA można w Polsce oglądać za pośrednictwem Canal+ Sport. Dodatkowo internetowo transmisja jest dostępna na Canal+ online. Świątek triumfowała na turnieju w Miami oraz we wspomnianym Sunshine Double w 2022 roku.

