Co z dalszą karierą Igi Świątek w reprezentacji Polski? Jest komentarz tenisistki

W poprzednich latach Iga Świątek z powodu kolizji terminów była zmuszona odpuszczać turnieje finałowe Billie Jean King Cup. Federacje WTA i ITF nie potrafiły się dogadać co do terminów zmagań i zazwyczaj wyżej wspomniany turniej odbywał się w podobnym czasie, co WTA Finals. Teraz postanowiła pomóc koleżankom w dwumeczu, którego stawką był awans do finałów Billie Jean King Cup. Polska pewnie pokonała Szwajcarię 4:0 na jej terenie, a Świątek wygrała dwa swoje spotkania.

Świątek mówi o swoim poziomie gry

Mecze ze Szwajcarią były rozgrywane na kortach twardych. Świątek w pewnych momentach miała kłopoty, ale ostatecznie nie straciła nawet seta. W piątek pokonała Simonę Waltert. W sobotę natomiast Polce nie sprostała Celine Naef. To właśnie triumf nad tą drugą zawodniczką dał naszej reprezentacji wynik 3:0 i zapewnił wygraną w całym spotkaniu.

– Ogólnie jestem zadowolona z tego, jaki tenis tutaj zagrałam. Nie jest łatwo grać jako gość, do tego z dziewczynami, które w jakimś sensie nie mają nic do stracenia. Dlatego jestem zadowolona z mojego poziomu i z tego, jak bardzo byłam skoncentrowana – powiedziała Świątek, cytowana przez Polski Związek Tenisowy.

Co z dalszą karierą Świątek w reprezentacji?

Powrót do kadry był dla liderki światowego rankingu WTA wielkim wydarzeniem. Stąd też mnożą się pytania o jej przyszłość w reprezentacyjnych barwach. Nie ma bowiem wątpliwości, że choćby w tegorocznym Billie Jean King Cup z nią w składzie Polska byłaby jedną z mocniejszych ekip.

– W teamie była świetna atmosfera, co przyczyniło się do tego, że fajnie się tutaj bawiłam. I mam nadzieję, że będę mogła kontynuować występy w reprezentacji, oczywiście jeśli zdrowie i kalendarz pozwolą – dodała Świątek.

Można się zatem spodziewać, że w tym roku 22-latka zrobi wiele, by pojawić się podczas listopadowych zmagań w Sewilli. I trzeba liczyć, że rzeczywiście tak się stanie.

