Będzie polski półfinał Wimbledonu! Ten powrót zapisze się w historii turnieju

Dzień po dniu swoje mecze na londyńskiej trawie rozgrywają najlepsze miksty Wimbledonu. Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh w czwartek uporali się z kolejną przeszkodą. Tym razem Polak i Tajwanka w pokonanym polu pozostawili duet amerykańsko-brytyjski, czyli Taylor Townsend i Jamie Murray.

Wimbledon: „Polski” mikst z awansem do półfinału!

Czwartkowy ćwierćfinał był bardzo emocjonujący. Trudno zresztą o inny opis, skoro o końcowym triumfie decydowały… trzy tie-breaki! Pierwszy duet Zieliński/Hsieh rozstrzygnął na swoją korzyść, wygrywając stosunkowo pewnie, bo 7:2. W drugim secie już nie było tak wesoło, bo polsko-tajwańska para przegrała na przewagi 7:9. Dramaturgia była tym większa, że Zieliński i Hsieh prowadzili już 4:0 czy 5:2. Od tego momentu zrobiło się jednak niespodziewanie 5:6 na niekorzyść i rywale takiej szansy nie wypuścili.

Odwrotny przebieg miał za to tzw. super tie-break, który decyduje o wygranej, jeśli po dwóch setach na tablicy wyników każdy z mikstów ma jednego seta na swoim koncie. W tej odsłonie gra się do dziesiątego zdobytego punktu, przy przewadze dwóch, czyli klasyczny tie-break, tylko zamiast do 7., to właśnie do 10. oczka.

Zieliński i Hsieh po nieszczęśliwie przegranej drugiej partii rozpoczęli od deficytu 2:5. Okazało się jednak, że to tylko kiepski półmetek. Od tego momentu polsko-tajwański duet zdobył kolejno aż osiem punktów, popisując się genialną serią i wygrywając super tie-breaka w stosunku 10:5 i całe spotkanie 2:1 w setach.

Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh z wielkimi sukcesami

Półfinał Wimbledonu to kolejny duży wynik tego sezonu na koncie Jana Zielińskiego i Su-Wei Hsieh. Warto przypomnieć, że wielkoszlemowo naprawdę jest się czym chwalić. Zieliński i Hsieh wygrali w 2024 roku Australian Open. Teraz są dwa kroki od tego, żeby zapisać na swoim koncie drugi triumf w Wielkim Szlemie.

Trzeba przyznać, że mający 27 lat tenisista pochodzący z Warszawy staje się specjalistą od gry w mikście. Przed startem sezonu, znany dużo bardziej z rywalizacji deblowej Zieliński (m.in. finał Australian Open 2023 i dwa ćwierćfinały US Open 2022 i 2023), zdecydowanie poszerza swój wachlarz znaczenia w światowym tenisie.

W półfinale Zieliński i Hsieh zagrają z wygranymi pary meczu Neala Skupskiego i Desirae Krawczyk z Michaelem Venusem i Erin Routliffe.

