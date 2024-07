Wielka klasa. Zobacz, jak Rafael Nadal zachował się wobec Igi Świątek

Igrzyska olimpijskie w Paryżu są jedną z najważniejszych imprez Igi Świątek w jej karierze. Polka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jest główną kandydatką do złotego medalu. Mówimy bowiem o tenisistce, która czterokrotnie wygrywała wielkoszlemowy Roland Garros w stolicy Francji. To są korty, które kocha, a mączka jest jej ulubioną nawierzchnią. Świątek ma przywilej treningu na obiekcie głównym. Podobnie jest w przypadku Rafaela Nadala, który zbliża się do końca swojej kariery.

Nadal z wielką klasą wobec Świątek

W środę doszło do spotkania liderki światowego rankingu z legendą tenisa. Nadal, gdy tylko zobaczył naszą zawodniczkę, to do niej podbiegł przybić piątkę. Przywitał się także z innymi członkami sztabu. Z jednej strony to ludzki gest, ale z drugiej trzeba to docenić. To tylko pokazuje, jakim szacunkiem Hiszpan darzy raszyniankę oraz osoby, które z nią współpracują.

Nadal oczywiście nie jest już w tak wysokiej formie jak przed laty, ale nikt nie ma takiego statusu w Paryżu jak on. To król nawierzchni ziemnej, który 14-krotnie triumfował w Rolandzie Garrosie. W stolicy Francji będzie miało miejsce jego pożegnanie z igrzyskami olimpijskimi. Zagra nie tylko w singlu, ale również deblu wspólnie z Carlosem Alcarazem. I być może w grze podwójnej kroi się dla niego większa szansa na medal.

Świątek z jednym celem

Wydawało się, że również Świątek będzie brała udział w dwóch konkurencjach – singlu i mikście. Do tego jednak nie dojdzie z powodu kontuzji Huberta Hurkacza, który wycofał się z rywalizacji. Przepisy są nieubłagane i nie może go zastąpić np. Jan Zieliński.

Tym samym Świątek skupi się tylko na grze pojedynczej, a marzenia o medalu w mikście będzie musiała przełożyć na inne igrzyska. Miejmy nadzieję, że w Paryżu znów będzie się kapitalnie spisywać i udowodni swoją klasę, którą dotychczas prezentowała na nawierzchni ziemnej.

