Jak widzą Igę Świątek za granicą? „Nie będzie gwiazdą w tym wymiarze”

Iga Świątek powoli wchodzi w grę na twardej nawierzchni. Po zdobyciu medalu olimpijskiego poświęciła chwile na odpoczynek. Zrezygnowała ze startu w Toronto, by być gotową do turnieju w Cincinnati. W Stanach Zjednoczonych pokonała już Warworę Graczową i Martę Kostjuk. Teraz czeka ją kolejny pojedynek. Na przeszkodzę stoi utalentowana Mirra Andriejewa.

Ekspert nie wróży Świątek potencjału w showbiznesie

Iga Świątek z powodu swoich osiągnięć i pozycji w rankingu WTA nie ma powodów, by obawiać się którejkolwiek z zawodniczek w obecnym tourze. Pięciokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych przygotowuje się do US Open z myślą o tym, by w Nowym Jorku po raz drugi w karierze podnieść w górę puchar za zwycięstwo.

Liczni eksperci i byli tenisiści w superlatywach wypowiadają się o Polce, która ma jeszcze przed sobą wiele lat kariery. Pomimo licznych sukcesów w wieku 23 lat wciąż się rozwija, więc nie znamy jeszcze jej pełnego potencjału sportowego. Odnośnie wizerunku Polki w świecie tenisa wypowiedział się Ben Rotherberg. Zdaniem jednego z najbardziej cenionych dziennikarzy w świecie tenisa, Świątek nie ma potencjału na zostanie gwiazdą. Ma tu jednak na myśli pozasportowy image raszynianki.

– To nie jest dziewczyna, która będzie chodzić po czerwonych dywanach i pozować do zdjęć w kostiumach kąpielowych, stąd nie będzie gwiazdą w tym wymiarze – powiedział Rothenberg dla PS Onet. – Potrafię też zrozumieć, że części kibiców, którzy przychodzą na stadion pokrzyczeć, zobaczyć emocje i popisy, tenis Igi wydaje się nie najciekawszy. Bo jest do bólu mechaniczny, powtarzalny. Zawodniczka zakłada czapeczkę, chowa oczy pod daszkiem i chce po prostu wygrać kolejny mecz. To nie jest showmanka. I nią nie będzie – dodał dziennikarz.

instagram

Iga Świątek nie oddaje pozycji liderki światowego tenisa

Iga Swiątek już 116 tydzień zajmuje pierwsze miejsce w rankingu WTA. Polka przewodzi także rankingowi WTA Race.

Czytaj też:

Przeboje Huberta Hurkacza w Cincinnati. Awans w trudnych warunkachCzytaj też:

Iga Świątek nie zawahała się tego powiedzieć. „Przerażające”