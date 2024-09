Gigantyczna sensacja w wykonaniu Magdy Linette. Rewelacja sezonu pokonana do zera!

Magda Linette oraz Magdalena Fręch rywalizują w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Młodsza z Magd już się zameldowała w 1/8 finału. Starszą czekała walka z rewelacją sezonu 2024 i medalistką olimpijską Jasmine Paolini. Włoszka polskiego pochodzenia była zdecydowaną faworytką pojedynku, ale to Linette pokazała wielką moc. Reprezentantka Biało-Czerwonych nie dała szans rywalce wygrywając 6:4, 6:0.

Magda Linette zaskoczyła cały świat tenisa

Reprezentantka Polski w wyśmienity sposób rozpoczęła spotkanie, przełamując Włoszkę już w pierwszym gemie, gdy zrobiła to ponownie w trzecim, można było się zastanawiać, jakie supermoce wstąpiły w 32-latkę. Nagle, to Paolini ruszyła z wielką serią. Szybko odrobiła pełną stratę, a także sama wyszła na prowadzenie. W sumie wygrała cztery gemy z rzędu, zanim Linette odpowiedziała wygraną. Koniec partii szczęśliwie należał do Polki. Linette przełamała Paolini po raz trzeci. Później musiała bronić się przed przełamaniem. Zrobiła to, po czym wykorzystała setballa (6:4).

W drugim secie Linette znów zaczęła grę od przełamania. Jej dyspozycja w pojedynku mogła się podobać nawet największym krytykom 45. zawodniczki rankingu WTA. Triumfatorka tegorocznego turnieju w Pradze podobnie jak w poprzedniej partii znów rozpoczęła serię gemów z rzędu sprawiając, że Paolini ponownie musiała mierzyć się ze stratą dwóch podań. Linette zachowała chłodną głowę i nadal grała fenomenalnie. W piątym gemie znów przełamała Włoszkę, prowadząc już 5:0. Kilka chwil później kibice zobaczyli skutek fantastycznej postawy Polki. Ta pokonała piątą rakietę świata w drugim secie 6:0, sprawiając gigantyczną sensację.

Magda Linette w kolejnej rundzie turnieju WTA w Pekinie

Magda Linette w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie zmierzy się z wygraną pojedynku pomiędzy Mirrą Andriejewą a Donną Vekić.

