Iga Świątek zagra w prestiżowym turnieju. Wiadomo, kto pomaga jej w przygotowaniach

Ostatni raz widzieliśmy Igę Świątek na korcie podczas meczu ćwierćfinałowego US Open, gdzie Polka przegrała z Jessicą Pegulą. Od miesiąca liderka światowego rankingu nie pojawia się w żadnych turniejach. W międzyczasie zrezygnowała z udziału w imprezach rozgrywanych w Seulu, Pekinie, czy też Wuhan. Niedawno zresztą poinformowała o zakończeniu współpracy z Tomaszem Wiktorowskim. Ten duet wywalczył wspólnie cztery tytuły wielkoszlemowe. To właśnie podczas kadencji Wiktorowskiego Świątek dotarła na pozycję liderki światowego rankingu.

Świątek trenuje przed WTA Finals

Choć w ostatnim czasie Polka jest skupiona na poszukiwaniach nowego trenera, to planuje wystąpić w prestiżowym turnieju WTA Finals. Ta impreza wieńczy sezon i odbędzie się w dniach 2-9 listopada w Rijadzie. W ubiegłym roku gospodarzem WTA Finals było meksykańskie Cancun, a Świątek była bezsprzecznie najlepsza, ogrywając w wielkim finale Jessicę Pegulę 6:0, 6:1.

Tym razem forma naszej zawodniczki będzie niewiadomą, ale przynajmniej dowiedzieliśmy się, z kim trenuje Świątek przed zmaganiami w Arabii Saudyjskiej. To Dawid Celt, mąż Agnieszki Radwańskiej, który był w przeszłości jej trenerem. Prowadził również Magdę Linette i jest kapitanem reprezentacji Polski w rozgrywkach drużynowych.

twitter

„Iga Świątek trenuje przed występem w WTA Finals. W przygotowaniach w Polsce pomaga jej trener Dawid Celt” – poinformował na platformie X Marek Furjan, znany komentator tenisa, który współtworzy z Celtem kanał „Breakpoint” na YouTubie.

Taki cel ma Świątek

Gdy Świątek informowała o rozstaniu z Wiktorowskim, to przyznała, że nadszedł czas na kolejny krok, jakim jest zatrudnienie zagranicznego szkoleniowca. To jej nadrzędny cel. Drugim oczywiście jest obrona tytułu w WTA Finals. To będzie trudne zadanie, lecz możliwe do wykonania.

Czytaj też:

Iga Świątek znalazła trenera? On ma jej pomóc w końcówce sezonuCzytaj też:

Zawrzało po wpisie Magdy Linette. Polka mocno podpadła kibicom w Chinach