Świątek o krok od historycznego sukcesu. Rywalka bezradna

Turniej WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati to dla tenisistek ostatni sprawdzian przed wielkoszlemowym US Open.

W pierwszym półfinale tegorocznych rozgrywek Iga Świątek mierzy się z Jeleną Rybakiną. Polka, która jest rozstawiona z numerem trzecim, była uznawana za faworytkę spotkania.

Dla tenisistek był to dziesiąty pojedynek w karierze. Minimalnie lepszy bilans ma Iga Świątek – wygrywała pięciokrotnie, w tym we wszystkich trzech meczach rozegranych w tym roku.

Jeszcze przed rozpoczęciem półfinału było wiadomo, że reprezentantka Kazachstanu będzie trudną rywalką. W ćwierćfinale dała popis gry, eliminując liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę.

Iga Świątek – Jelena Rybakina. Doskonały początek Polki

Już początkowe półfinałowe piłki pokazały, że mecz Świątek z Rybakiną będzie zacięty. Tenisistki na zmianę wygrywały gemy do zera. Pierwsze problemy Polki pojawiły się przy stanie 3:3. Jelena Rybakina bez większych problemów wygrała trzy wymiany. Po wykorzystaniu drugiego break pointa zapewniła sobie pierwsze tego dnia przełamanie.

Po szóstym asie reprezentantka Kazachstanu wyszła na prowadzenie 5:3. Iga Świątek jednak nie odpuszczała. Polka popisała się kilka udanymi zagraniami i wygrała trzy gemy z rzędu. Po fenomenalnej końcówce zapisała na swoim koncie pierwszego seta (7:5).

