Iga Świątek wystąpiła w wyjątkowym filmie. Polka otwarcie o ważnej relacji

Nie ulega wątpliwości, że Polka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie tenisa ostatnich lat. Iga Świątek współpracuje również z wieloma firmami, a jedną z nich jest właśnie Rolex. Tenisistka jest ambasadorką, podobnie jak m.in. Carlos Alcaraz – spoglądając na absolutną tenisową czołówkę.

Polka bohaterką dokumentu firmy Rolex. Taka jest pomoc Darii Abramowicz

Iga Świątek zachwyciła świat w ostatnich tygodniach, sięgając po zwycięstwo w Wimbledonie. Dla Polki to szósty wielkoszlemowy triumf.

W filmie krótkometrażowym Świątek opowiada o swojej drodze, jaką przeszła, żeby osiągnąć sukces, a dodatkowo, ile waży takowy – już będąc kimś na szczycie tenisowego świata. Polka imponuje szczerością przekazu, podkreślając m.in. znaczenie, jaką w jej teamie ma wsparcie od Darii Abramowicz.

– Kocham tenis. Z biegiem lat ludzie przywykli do tego, że wygrywam liczne turnieje. Ale na początku mojej kariery nie było łatwo. Nie potrafiłam poradzić sobie z presją. Więc aby odnieść sukces w tenisie, musiałam zmienić swoje nastawienie […] Gdy mam jakiś problem, zawsze mogę jej zaufać – przyznała Polka.

Cały film do obejrzenia poniżej. Wydaje się, że to „lektura” obowiązkowa nie tylko dla fanek i fanów polskiej tenisistki.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 23. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

