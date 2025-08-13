Mecz Polki został nagle przerwany. Niepokojące wieści prosto z kortu

W III rundzie turnieju w USA przed Polką było naprawdę spore wyzwanie. Będąca obecnie na miejscu numer 40. Magda Linette musiała się bowiem zmierzyć z reprezentantką gospodarzy – Jessicą Pegulą. Amerykanka to ścisła światowa czołówka, aktualnie bezpośrednio konkurująca z Igą Świątek, będąc „czwórką” rankingu WTA.

WTA 1000 Cincinnati: Przerwany mecz Magdy Linette. Są spore problemy!

Polska tenisistka rozpoczęła mecz od mocnego uderzenia, bo wygrała tie-breaka i otworzyła starcie z Pegulą od mini-sensacji. Amerykanka jest bowiem specjalistką od gry na twardej nawierzchni, a to jednak Linette pokazała – nie po raz pierwszy – że jeśli tylko ma dobry dzień i wierzy w swój tenis, może rywalizować z każdą rywalką na świecie.

Po secie trwającym równo godzinę (w tie-breaku Polka wygrała 7:5), w drugiej odsłonie lepsza była Pegula. Amerykanka wygrała 6:3, dwukrotnie przełamując serwis rywalki. Linette ta sztuka udała się tylko raz. Trudno było przewidywać, jak ostatecznie może potoczyć się spotkanie III rundy w Cincinnati. Rozpętała się bowiem gigantyczna ulewa, która uniemożliwiła rywalizację. Kort w USA nie jest zadaszony, z tego też względu organizatorzy są uzależnieni od warunków atmosferycznych.

Te niestety nie sprzyjają grze w tenisa, przynajmniej w ostatnich kilkunastu godzinach. Mecz Linette – Pegula został przeniesiony na środę (tj. 13 sierpnia). Wstępny plan jest taki, żeby dokończenie – tj. rozegranie trzeciego seta – rozpocząć o godzinie 18:00 polskiego czasu. To będzie drugi mecz dnia po spotkaniu Francesa Tiafoe z Holgerem Rune. Można podejrzewać, że panowie mogą grać dłużej niż godzinę, więc równie dobrze rzeczona 18:00 może się trochę przesunąć względem pierwotnego planu.

Co ciekawe, w środę na korcie ma się również pojawić Iga Świątek. Polka zagra mecz IV rundy, a jej przeciwniczką będzie Rumunka Sorana Ciristea. Na korcie Grandstand w Cincinnati obie panie pojawią się o g. 17:00 polskiego czasu.

Mecze WTA tour można oglądać w Polsce za pośrednictwem kanałów Canal+ Sport oraz specjalnej platformy Canal+ online.

