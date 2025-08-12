Śmierć podczas The World Games! Ogromna tragedia w świecie sportu

Druzgocące wieści napłynęły w nocy z 11 na 12 sierpnia. Mattia Debertolis był z zawodu inżynierem lądowym, ale od lat rywalizował w biegach na orientację. Niestety, pochodzący z Trydentu zawodnik zmarł cztery dni po swoim starcie podczas The World Games. Czyli trwających w chińskim Chengdu igrzyskach sportów nieolimpijskich.

Tragedia podczas The World Games! Mattia Debertolis nie żyje

Co dokładnie stało się na trasie rywalizacji podczas TWG 2025? Bieg na orientację odbywał się w ostatnią środę. Mowa o rywalizacji mężczyzn na średnim dystansie.

Włoski zawodnik został znaleziony nieprzytomny na trasie w rejonach leśnych. Warto podkreślić, że na miejscu zdarzenia błyskawicznie interweniowały służby medyczne. Zawodnika przetransportowano do szpitala, gdzie udzielono mu dodatkowej pomocy. Niestety, stan Debertolisa gwałtownie się pogorszył. Jego życia nie udało się uratować.

Jak donoszą zagraniczne media, rywalizacja podczas środowego biegu na orientację toczona była w anormalnych warunkach. Panował ekstremalny upał, a temperatura sięgała nawet 43 stopni Celsjusza.

Debertolis był jednym z czołowych zawodników startujących w biegu na orientację. Brał udział m.in. w mistrzostwach świata czy Pucharach Świata. Wśród największych sukcesów można zapisać na jego konto piąte miejsce w sztafecie w finale PŚ w 2022 roku. W tym samym roku Debertolis sięgnął również po tytuł mistrza Italii, zarówno na długim, jak i średnim dystansie.

Mattia Debertolis zmarł w wieku zaledwie 29 lat. Jak podkreślają wspominający jego postać, był wzorem dla wielu młodszych od siebie zawodników. A od lat z zaangażowaniem reprezentował Włochy na najważniejszych, międzynarodowych imprezach na całym świecie. The World Games w kontekście uprawianej przez niego dyscypliny, to jeden z najistotniejszych punktów w karierze.

