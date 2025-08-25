Tomasz Wiktorowski otwarcie o Idze Świątek. Te słowa mają dużą moc

Warto przypomnieć, że Tomasz Wiktorowski był trenerem Igi Świątek od grudnia 2021 do października 2024. W tym czasie polska zawodniczka była m.in. liderką rankingu WTA, a dodatkowo sięgnęła po kilka znaczących sukcesów, na czele z wygrywanymi turniejami wielkoszlemowymi w Paryżu i Nowym Jorku.

Tomasz Wiktorowski o Idze Świątek. Ważne słowa byłego trenera Polki

Polski szkoleniowiec przebywa w Nowym Jorku ze względu na obowiązki związane ze stosunkowo nową współpracą, mianowicie obecnością w sztabie Naomi Osaki. Japonka wyraźnie ceni sobie warsztat Wiktorowskiego, a jej ostatnie występy, całkiem udane, to również duża zasługa byłego trenera Świątek.

twitter

Były szkoleniowiec obecnej wiceliderki rankingu WTA zabrał głos ws. formy, jaką prezentuje na tym etapie sezonu najlepsza polska singlistka.

– Ten wynik w Wimbledonie jest historyczny, wyjątkowy. To jest coś niesamowitego i tak jak gratulowałem całej ekipie, tak jeszcze raz mogę pogratulować tego tytułu, bo to jest kawał historii. Wimbledon to najstarszy turniej i chyba bardziej prestiżowy […] Tak jak patrzyłem na Igę, to wygląda na to, że wróciła jej pewność siebie, świetnie się porusza po korcie, świetnie wygląda fizycznie i myślę, że znowu jest w takim „winning mode” i pewnie będzie to, jeszcze trochę trwało – przyznał Wiktorowski dla Eurosportu.

Świątek swój pierwszy mecz w Nowym Jorku rozegra we wtorek (tj. 26 sierpnia). Rywalką Polki będzie Kolumbijka Emiliana Arango (84. WTA). Mecz zaplanowano na godzinę 17:30 polskiego czasu, co jest dobrą informacją dla kibiców z Polski.

US Open 2025: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Warto przypomnieć, że na kortach Flushing Meadows w 2022 roku triumfowała Iga Świątek. Dla najlepszej polskiej singlistki ostatnich lat był to pierwszy wielkoszlemowy sukces poza Paryżem, w którym wygrywała łącznie aż czterokrotnie. Jeszcze jeden tytuł Wielkiego Szlema Świątek dołożyła w obecnym sezonie, na kortach Wimbledonu.

Tytułów z 2024 roku w singlu bronią, odpowiednio Włoch Jannik Singer oraz Białorusinka Aryna Sabalenka. Najwięcej triumfów w historii w Nowym Jorku w ostatnich kilkunastu latach mają, wśród panów po pięć mają: Roger Federer (2004-08), Pete Sampras (1990, 1993, 1995-96, 2002) i Jimmy Connors (1974, 1976, 1978, 1982-83). Za to w przypadku żeńskiej rywalizacji, na czele z sześcioma triumfami Chris Evert (1975-78, 1980, 1982) i Serena Williams (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).

Turniej główny US Open singla pań i panów wystartował w niedzielę 24 sierpnia i potrwa przez dwa tygodnie, do 7 września. Wszystkie mecze na kortach w Nowym Jorku można oglądać na antenach Eurosportu oraz za pośrednictwem platformy HBO Max.

Czytaj też:

Rosjanin wyrzucony z US Open. Szokujące sceny na korcie i trybunachCzytaj też:

Koszmar Polki w Wielkim Szlemie. Ta klątwa trwa od dwóch lat