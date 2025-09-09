O tym pytaniu do Świątek zrobiło się głośno. Abramowicz reaguje

Iga Świątek odpadła z US Open na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Amandą Anisimovą. Podczas wielkoszlemowego turnieju – oprócz poziomu gry tenisistów – głośno komentowane były słowa, które padły podczas jednej z konferencji prasowych z udziałem Polki. Dziennikarz zapytał Igę Świątek, czy myślała kiedyś o tym, aby wpleść sobie koraliki we włosy. Odpowiedź polskiej tenisistki była stanowcza, a jednocześnie obrazowała zaskoczenie pytaniem, które nie wpisywało się w standardy.

O tym pytaniu do Igi Świątek stało się głośno. „Dało jakąś informację”

Do tej sprawy odniosła się Daria Abramowicz. – (Pytanie o koraliki we włosach – red.) dało jakąś informację, na przykład to, jak dana zawodniczka jest postrzegana. Albo jak w ogóle postrzegany jest tenis kobiecy, a jak męski. Nie chcę się zagłębiać w te motywy. Zawodniczka musi budować własne zasoby, aby skutecznie funkcjonować w tym świecie – powiedziała psycholożka Igi Świątek w rozmowie z WP SportoweFakty.

– Oczywiście należy też dbać o zdrowe relacje oparte na wzajemnym szacunku, z przedstawicielami mediów, odnajdować się w tym świecie. To kolejny element pracy ze sportowcami – na pewno w tenisie, bo nie w każdej dyscyplinie sportu zawodnik ma do czynienia z mediami w takiej intensywności. Załóżmy, że Iga rocznie gra 85 meczów. To oznacza 85 konferencji. A nawet więcej, bo jeszcze są te przedturniejowe – zaznaczyła Abramowicz.

Jak dodała, poza budowaniem zasobów zawodniczka musi być świadoma tego, że nie wszystko da się samodzielnie kontrolować. Dlatego też tak ważna jest praca zespołowa.

– Czasem zdarzają się trudne sytuacje, niekomfortowe pytania. Na tej samej konferencji prasowej, w części anglojęzycznej, padły pytania o nierówne standardy i dyskryminację. Chodziło o wydarzenia po meczu Jeleny Ostapenko z Taylor Townsend. W takich sytuacjach istotny jest sztab, w naszym przypadku Daria Sulgostowska, który monitoruje i śledzi, co się dzieje w sieci i nie tylko oraz informuje kiedy trzeba, bo Iga szczególnie podczas turnieju nie ma jak tego robić. To daje możliwość zastanowienia się, przygotowania, wyeliminowania elementu zaskoczenia – podsumowała wątek psycholożka Igi Świątek.

